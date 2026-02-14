Pazite što je Keleminec obukao za novi prosvjed: Thompson treštao ispred središnjice HDZ-a

Članovi Autohtone - Hrvatske stranke prava (AHSP) na čelu s predsjednikom Draženom Kelemincem okupili su se u subotu ujutro ispred središnjice HDZ-a u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici.

Riječ je o prosvjednom skupu pod nazivom "Operacija lustracija Plenkovića" na kojeg je Keleminec u petak pozvao sve koji su između ostalog nezadovoljni "ukidanjem kune, tjeranjem mladih iz Hrvatske, kažnjavanjem zbog zastave HOS-a i pozdrava 'Za dom spremni'".

Napomenuo je da poziv dijele dalje i da ponesu hrvatske zastave.

Kostim robijaša

Kao i na ranijim skupovima, Keleminec je glasno puštao pjesme Marka Perkovića Thompsona, no ovoga puta u performansu je otišao korak dalje pa je tako odjenuo kostim zatvorenika. Njegovu izvedbu mirno je pratilo nekoliko policajaca.

Podsjetimo, ovakvi prosvjedi nisu novost. Keleminec je ranije bio pred stanom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, saborske zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) te zastupnice Anke Mrak Taritaš (GLAS), gdje su susjedi njega i okupljene polijevali kantama vode.