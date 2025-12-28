FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MINI KONCERT' /

Ovako se prosvjedovalo uz Thompsonove pjesme ispred Tomaševićevog stana

Ovako se prosvjedovalo uz Thompsonove pjesme ispred Tomaševićevog stana
Foto: Pixsell/net.hr
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U nedjelju ujutro pred stanom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića okupila se manja skupina desničara kako bi prosvjedovala protiv najavljene zabrane koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima. Skupinu od 30-ak ljudi predvode Dražen Keleminec iz A-HSP-a i Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije Smogovci.

Okupljeni su započeli “mini koncert” puštajući Thompsonove pjesme, uključujući i Bojnu Čavoglave, dok ih je nadzirao veći broj policajaca, a iznad lokacije dron je snimao situaciju. Povremeno su skandirali poruke gradonačelniku

Prosvjed je uslijedio nakon subotnjeg Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb, kada je gradonačelnik upozorio da će pjevaču biti zabranjeni nastupi u gradskim prostorima ako započne pjesmu uzvikom “Za dom spremni”. Keleminec i Kavur poručili su da će u veljači pokrenuti prikupljanje potpisa za referendum protiv Tomaševića.

Skup se završio uz pjesme i skandiranja poput “Kaj ćemo sad?” i “Gdje nam je gradonačelnik?”. Pogledajte kako je izgledalo nedjeljno jutro ispred stana zagrebačkog gradonačelnika 

28.12.2025.
12:52
danas.hr
Net.hr
Marko Perković ThompsonDražen KeleminecTomislav TomaševićProsvjed
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'MINI KONCERT' /
Ovako se prosvjedovalo uz Thompsonove pjesme ispred Tomaševićevog stana