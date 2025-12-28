Ovako se prosvjedovalo uz Thompsonove pjesme ispred Tomaševićevog stana

U nedjelju ujutro pred stanom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića okupila se manja skupina desničara kako bi prosvjedovala protiv najavljene zabrane koncerata Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima. Skupinu od 30-ak ljudi predvode Dražen Keleminec iz A-HSP-a i Alin Kavur, poznat kao Dado iz serije Smogovci.

Okupljeni su započeli “mini koncert” puštajući Thompsonove pjesme, uključujući i Bojnu Čavoglave, dok ih je nadzirao veći broj policajaca, a iznad lokacije dron je snimao situaciju. Povremeno su skandirali poruke gradonačelniku

Prosvjed je uslijedio nakon subotnjeg Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb, kada je gradonačelnik upozorio da će pjevaču biti zabranjeni nastupi u gradskim prostorima ako započne pjesmu uzvikom “Za dom spremni”. Keleminec i Kavur poručili su da će u veljači pokrenuti prikupljanje potpisa za referendum protiv Tomaševića.

Skup se završio uz pjesme i skandiranja poput “Kaj ćemo sad?” i “Gdje nam je gradonačelnik?”. Pogledajte kako je izgledalo nedjeljno jutro ispred stana zagrebačkog gradonačelnika