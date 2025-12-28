Ljubila je žene i muškarce, a danas je rijetki prepoznaju: Kako je Jojo postala queer ikona

JoJo Siwa (22), nekoć prepoznatljiva po šarenim mašnama, šljokicama i imidžu dječje zvijezde iz showa Dance Moms, danas je potpuno druga osoba – samouvjerena mlada žena i glasna queer ikona nove generacije.

Rođena 2003. godine, JoJo je vrlo rano stekla svjetsku slavu, no s godinama je počela mijenjati svoj stil, glazbu i javni imidž. Napustila je dječju estetiku i okrenula se odvažnijim modnim kombinacijama, provokativnijem scenskom nastupu i otvorenom govoru o identitetu.

Posebnu pažnju privukla je kada je javno progovorila o svojoj seksualnosti. Isprva se identificirala kao panseksualna, potom kao lezbijka, a danas se najčešće opisuje kao queer, naglašavajući da ne želi stroge etikete i da se njezin identitet razvija zajedno s njom.

JoJo Siwa danas je simbol transformacije, autentičnosti i hrabrosti – dječja zvijezda koja je odrasla pred očima javnosti i postala prava pop i queer ikona.