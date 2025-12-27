FREEMAIL
RUKU POD RUKU /

U božićnoj utrci sudjelovali su Djed Božićnjak, sobovi, pa čak i dobro raspoložen Grinch

Foto: Sime Zelic/pixsell
1 /22
Održana je tradicionalna utrka Zadar Christmas Run, koja je i ove godine okupila velik broj zaljubljenika u trčanje: prijavilo se više od 500 trkača svih uzrasta. Trčala se petkilometarska dionica od Puntamike do Poluotoka, a cijeli događaj imao je snažan humanitarni karakter.

Naime, tvrtka Rentlio za svaki pretrčani kilometar donirala je po jedan euro u dobrotvorne svrhe, čime je utrka dobila dodatnu vrijednost. Velik odaziv potvrdio je kako sport i humanost mogu ići ruku pod ruku.

27.12.2025.
19:57
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
UtrkaHumanitarna AkcijaZadarBožićGrinch
