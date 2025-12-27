Božićna čarolija na Sljemenu! Zagrepčani uživali u snježnoj idili: Pogledajte fotografije

Subota, neradni dan, dva dana nakon Božića - savršena prilika za predah u prirodi. Pa su mnogi Zagrepčani odlučili današnji dan provesti na Sljemenu. Brojne obitelji, rekreativci i zaljubljenici u prirodu pohitali su na omiljeno gradsko izletište. A snježni pokrivač pretvorio je Sljeme u pravu zimsku bajku. Najmlađi su uživali u sanjkanju, dok su odrasli koristili priliku za šetnju, fotografiranje i opuštanje na svježem planinskom zraku. Smijeh, crvene obraze i veselo ozračje bilo je moguće vidjeti na svakom koraku, a snježna idila podsjetila je na nekadašnje prave zagrebačke zime.

Sunce koje je provirilo iznad Medvednice dodatno je uljepšalo zimsku atmosferu

U nastavku pogledajte fotografije koje dočaravaju blagdansku atmosferu i čaroliju snježne subote na zagrebačkom Sljemenu.