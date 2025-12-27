Utrka za najljepšu božićnu jelku uzela je maha: Zbog ovih 50 žiri je na pravim mukama

Božić je iza nas, a mi još uvijek ne možemo prestati gledati vaše jelke. Blagdanski duh još uvijek odjekuje našim domovima i na ulicama iako se svim polako smirujemo.

U središtu tog čarobnog svijeta i dalje su jelke - šarene, blistave, razigrane i sve, samo ne obične. One više nisu samo ukras; one su simbol ljubavi, truda i topline doma. I baš takve jelke ovih dana preplavljuju našu redakciju s fotografijama koje stižu jedna za drugom. Svaki put se pitamo: kako je moguće da je ova još ljepša od prethodne?

Utrka za najbolje još nije završila, a pred žirijem je i dalje težak zadatak - izabrati najbolje među najboljima nikada nije jednostavno, pogotovo kada je konkurencija ovako snažna i raznolika. Dok oni pažljivo biraju pobjednike, mi si dopustimo malo više blagdanske slobode. Jer kako odabrati samo dvije kada ih toliko oduzima dah?

Zato smo odlučili izdvojiti čak 50 jelki - 50 malih božićnih svjetova koji zajedno čine jednu veliku, šarenu priču o ljubavi, kreativnosti i zajedništvu, priču koja ne prestaje očaravati ni nakon što je Božić prošao.