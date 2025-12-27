Jelena piše sportsku povijest: 'Uvijek sam igrala basket na ulici i bila jedan od 'dječaka'

Jelena Todorović (31.), srpsko-australska trenerica, ušla je u povijest brazilske košarke s tek 31 godinom. Preuzimanjem klupe Fortaleza Basquete Cearensea postala je prva žena koja vodi jednu mušku profesionalnu momčad u Brazilu. Time je ispisala povijesni trenutak za tamošnji sport, ali i zauzela mjesto druge najmlađe osobe ikad na poziciji glavne trenerice u najvišem rangu brazilskog košarkaškog natjecanja.

'Nikad sebe tako nisam gledala'

Jelena Todorović Hrvatima je poznata kao košarkašica koja je 2020. "odnijela" titulu najljepše košarkašice svijeta Šibenčanki Antoniji Mišuri.

"Prije nekoliko dana gledala sam film prije spavanje, kad mi je odjednom počeo zvoniti non-stop. Svi mi šalju poruke i čestitaju na nekoj 'pobjedi', meni ništa nije jasno, pa sam pročitala da ste me proglasili najljepšom košarkašicom. Hvala na tome. Bilo mi je prvo smiješno jer nisam sebe nikad tako gledala, uvijek sam igrala basket na ulici i bila jedan od "dječaka". Mislim da na terenu to nije važno uopće, ali sam uvijek dobivala tu ekstra malu pažnju“, rekla je 2020. za Telegraf i dodala kako nikada nije upoznala Mišuru.

"Antonija je stvarno lijepa kao anđeo i super košarkašica, uvijek volim kad vidim lijepu i uspješnu ženu. Nismo se nikad upoznale jer je par generacija ispred mene, ali tko zna, možda nekad zaigramo u istom timu. Svakako sam pratila njenu karijeru, mislim da je super primjer na terenu i van terena za djevojčice koje se žele baviti ovim sportom. Volim kad žene podržavaju druge žene, mislim da je to nešto najmoćnije na svetu", kazala je prije 5 godina Jelena Todorović. No, vratimo se mi jeleni Todorović u sportu...

Dakle, Jelena Todorović pozicionirala se u svijetu sporta u kojem dominiraju muška lica na trenerskim pozicijama. Ona je žena koja prkosi stereotipima kad je riječ o ženama trenericama u muškoj košarci.

Jelenin put do klupe brazilskog prvoligaša bio je sve samo ne tipičan. Od igračkih dana u beogradskoj Crvenoj zvezdi, preko natjecanja za Miss svijeta u Australiji, do rada s nekim od najvećih košarkaških zvijezda današnjice, njezina karijera svjedoči o svestranosti, ambiciji i nepokolebljivoj predanosti košarci.

Povijesni korak u zemlji nogometa

U srpnju 2025. godine, košarkaški klub Fortaleza Basquete Cearense objavio je vijest koja je odjeknula ne samo Brazilom, već i cijelim košarkaškim svijetom. Angažmanom Jelene Todorović, klub je ispisao povijest na dva načina: postala je prva žena na čelu muške momčadi u najvišem rangu brazilske košarke (NBB) i, s tek 31 godinom, druga najmlađa trenerica u povijesti lige. Izazov koji je prihvatila bio je ogroman. Preuzela je momčad koja je prethodnu sezonu završila na posljednjem mjestu ljestvice, s jasnim ciljem da preokrene njezinu sudbinu.

Već u prvim izjavama dala je do znanja da njezina misija nadilazi puko rušenje barijera.

"Ne želim biti samo prva žena. Želim biti netko tko je ostavio trag", izjavila je svojedobno za AFP, prenosi France 24, dodavši:

"Želim biti netko tko je ovu momčad učinio boljom, tko je moje igrače učinio boljima, i želim da moji rezultati govore sami za sebe."

Nije dugo trebalo da riječi počne pretvarati u djela. U listopadu 2025. godine ostvarila je svoju prvu pobjedu u NBB ligi, kada je njezina Fortaleza svladala Vasco da Gamu rezultatom 88-78, čime je potvrdila da je njezin dolazak početak nove ere za klub.

Put od Beograda i Australije do najvećih pozornica

Jelenina životna priča započela je u Beogradu, no većinu života provela je u Australiji, kamo se njezina obitelj preselila devedesetih godina. Upravo je ondje započela svoj košarkaški put, da bi se kasnije vratila u Srbiju i zaigrala za seniorsku ekipu Crvene zvezde, čiji je dres nosila od 2008. do 2011. godine. Igračku karijeru rano je zamijenila trenerskom, a prve je korake napravila već s dvadeset godina, radeći u omladinskom pogonu istog kluba od 2011. do 2013.

Njezin životopis sadrži i jedan posve neočekivan podatak. Godine 2016. bila je finalistica izbora za Miss svijeta Južne Australije, što svjedoči o njezinoj svestranosti, no košarka je uvijek ostala njezina prva i najveća ljubav. Nakon povratka u Australiju, gdje je radila kao trenerica do 2022. godine, njezina karijera dobiva međunarodni zamah. Postala je pomoćna trenerica u srpskoj reprezentaciji, a 2023. godine pridružila se stručnom stožeru grčke reprezentacije pod vodstvom legendarnog trenera Dimitrisa Itoudisa. Kroz rad u Euroliginom programu za mlade trenere surađivala je s imenima poput Giannisa Sferopoulosa i Saše Obradovića, upijajući znanje od najboljih.

Rad sa zvijezdama i filozofija koja spaja svjetove

Ono što Jelenu Todorović izdvaja jest i njezino bogato iskustvo u individualnom radu s nekim od najvećih košarkaških zvijezda. Na popisu igrača s kojima je radila kao trenerica za individualni razvoj nalaze se imena poput dvostrukog MVP-a NBA lige Giannisa Antetokounmpa, zatim Pattyja Millsa, Josha Giddeya i Nicka Calathesa. To iskustvo dalo joj je neprocjenjiv uvid u mentalitet i radnu etiku vrhunskih sportaša, što danas primjenjuje u svom radu. Uz sve to, obnaša i funkciju direktorice operacija u Udruzi glavnih trenera Eurolige (EHCB), što dodatno potvrđuje njezin status u europskoj košarci.

Njezina trenerska filozofija opisuje se kao spoj europskog pristupa, koji naglašava detalje, disciplinu i taktičko čitanje igre, s poštovanjem prema kreativnosti i talentu kakav krasi brazilske igrače. Čvrsto vjeruje da autoritet na terenu ne proizlazi iz spola, već iz znanja, pripreme i sposobnosti izgradnje odnosa s igračima. Kao jedan od svojih najvećih uzora ističe Becky Hammon, prvu ženu koja je postala pomoćna trenerica u NBA ligi.

"Becky Hammon bila mi je jedna od prvih i najvećih inspiracija jer kao djevojčica nisam imala mnogo ljudi na koje sam se mogla ugledati, nekoga tko je izgledao poput mene", priznala je svojedobno Todorović.

Njezin cilj u Brazilu nije samo ostvarivanje dobrih rezultata. Želja joj je zapaliti strast za košarkom u Fortalezi, gradu u zemlji u kojoj je nogomet "kralj". Kako sama kaže, košarka je u Srbiji "religija", a ona se nada da djelić te strasti može prenijeti i na svoju novu sredinu. Svojom misijom smatra i inspiriranje novih generacija.

"Ako moj put može pokazati makar jednoj djevojčici da je njezin san moguć, onda sam već pobijedila", poručila je.

Jelena Todorović nije samo trenerica. Ona je predvodnica promjena, dokaz da se granice mogu pomicati i da je za uspjeh u sportu jedino mjerilo stručnost. Njezin dolazak u Brazil više je od sportskog transfera, to je simboličan trenutak koji će, nadajmo se, otvoriti vrata mnogim drugim ženama u sportu i pokazati da je jedino važno ono što znate, a ne tko ste.

