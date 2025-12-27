FREEMAIL
ELEGANCIJA I STIL /

Je li ona kraljica zadarske špice? Pogledajte tko je sve zablistao

Je li ona kraljica zadarske špice? Pogledajte tko je sve zablistao
Foto: Sime Zelic/pixsell
Dok su mnogi odlučili u zadnjoj suboti u godini uživati u zimskim radostima i provoditi vrijeme u zatvorenim prostorima, sunčano vrijeme nakon Božića i Štefanja bilo je za stanovnike Zadra savršen povod za šetnju gradom.

Na zadarskoj špici posebno su se istaknule četiri dame i to svojim pažljivo odabranim modnim kombinacijama, unoseći dašak elegancije u ovo blagdansko vrijeme.

Ostali su se odlučili za opuštanje u društvu svojih voljenih, uživajući u šetnjama kroz staru gradsku jezgru ili uz obalu mora. Dok su neki razgledavali grad i razgovarali s prijateljima, drugi su sjedili na klupicama, upijali zrake sunca i uživali u lijepom vremenu.

Pogledajte u galeriji tko se sve prošetao gradom.

27.12.2025.
14:04
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
špicaZadarZadarska špica
