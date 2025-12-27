Mnogi su ovdje 'poljubili vrata', Vučić to najbolje zna: Evo gdje će Trump dočekati Zelenskog

Predsjednik SAD-a Donald Trump u nedjelju će ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u svojoj luksuznoj rezidenciji Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, izvijestili su ukrajinski dužnosnici.

Sastanak na najvišoj razini smatra se znakom značajnog napretka u pregovorima, s obzirom na to da je Trump ranije izjavio kako će se sastati sa Zelenskim samo ako osjeti da je dogovor blizu.

U Mar-a-Lago ne može doći svatko. Najboljem primjeru ekskluziviteta imanja svjedočili smo početkom svibnja kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 'poljubio vrata' Mar-a-Laga. Pisalo se tada, da je šefica kabineta američkog predsjednika Vučiću zabranila ulazak u kompleks, iako je platio.

Blamaža prvog čovjeka Srbije naknadno je srpskim režimskim medijima 'zatrpana' viješću kako je 'Vučiću pozlilo pa je hitno preletio Atlantik i završio na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu.

Najekskluzivniji klub na svijetu

Mar-a-Lago jedan je od najpoznatijih i najekskluzivnijih privatnih klubova na svijetu, ali i nacionalna povijesna znamenitost koja je posljednjih godina stekla globalnu slavu zahvaljujući Donaldu Trumpu. Ovaj raskošni kompleks već gotovo sto godina simbolizira spoj luksuza, moći i politike.

Imanje je između 1924. i 1927. izgradila Marjorie Merriweather Post, jedna od najbogatijih žena svog vremena i nasljednica prehrambenog carstva Post. Prostire se na 17 hektara između Atlantskog oceana i jezera Worth, što je inspiriralo i njegovo ime – “od mora do jezera”.

Već tada je predstavljalo arhitektonski i financijski pothvat bez presedana, s troškovima koji bi danas premašivali 100 milijuna dolara. Dizajnirano u španjolsko-mediteranskom stilu, zdanje obiluje europskim detaljima, od ručno oslikanih stropova do uvezenih pločica i kamena.

Mar-a-Lago danas broji više od stotinu raskošno uređenih prostorija, prostrane dvorane za svečanosti, privatnu plažu, sportske terene, spa centar i niz ekskluzivnih sadržaja namijenjenih isključivo članovima. Upravo je ta ekskluzivnost dodatno naglašena nakon što je Donald Trump 1985. kupio imanje i kasnije ga pretvorio u privatni klub.

Tijekom godina uložio je desetke milijuna dolara u obnovu i modernizaciju, čime je povijesni karakter spojio s visokom razinom sigurnosti i suvremenim luksuzom.

'Zimska Bijela kuća'

Članstvo u klubu ograničeno je i iznimno skupo, uz rigorozne provjere kandidata, što Mar-a-Lago svrstava među najnedostupnija mjesta te vrste. Posebno je ušao u povijest tijekom prvog Trumpova predsjedničkog mandata, kada je često nazivan “Zimskom Bijelom kućom”.

Ondje su se održavali diplomatski susreti i politički sastanci, a privatni posjed po prvi je put u modernoj američkoj povijesti služio kao predsjednička rezidencija, uz sve potrebne sigurnosne prilagodbe.

Zbog političke važnosti i niza incidenata, sigurnosne mjere oko imanja danas su izuzetno stroge, a Mar-a-Lago ostaje središte Trumpovih aktivnosti i nakon povratka u Bijelu kuću. Iako je za javnost uglavnom zatvoren, ovaj kompleks i dalje privlači pažnju medija i javnosti kao jedan od najupečatljivijih simbola luksuza i političkog utjecaja u SAD-u.