Božić na Trumpov način: 'Nećemo dozvoliti da se zločesti Djedica infiltrira u našu zemlju'

Sjedeći kraj božićnog drvca u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, američki predsjednik Donald Trump i Prva dama primili su pozive djece koja su nazvala Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu (NORAD), koje prati Djeda Mrazove saonice diljem svijeta svakog Badnjaka, piše Sky News.

Donald Trump rekao je djeci da neće dopustiti da se "zločesti Djedica" infiltrira u SAD, dok je sudjelovao u dugogodišnjoj božićnoj tradiciji te da je ugljen lijep. Kada su ga dvoje djece, u dobi od četiri i deset godina iz Oklahome, pitali zašto se prati Djed Mraz, Trump je odgovorio:

"Želimo biti sigurni da nije infiltriran, da ne infiltriramo u našu zemlju lošeg Djeda Mraza."

Dok su Trumpovi odgovarali na pitanja djece, predsjednik je često hvalio stanje u zemlji, rekavši da je "u odličnom stanju" i da su "brojke odlične". Osmogodišnjoj djevojčici iz Kansasa, koja je rekla da ne želi ugljen kao poklon, Trump je rekao: "Misliš na čisti, lijepi ugljen. Morao sam to učiniti, žao mi je", rekao je i dodao:

'Ugljen je čist i lijep'

"Ugljen je čist i lijep. Molim vas, zapamtite to, pod svaku cijenu. Ali ne želiš čist, lijep ugljen, zar ne?“

"Ne", odgovorila je djevojčica, rekavši da bi radije Barbie lutku, odjeću i slatkiše.

Predsjednik se činio veselo raspoložen, rekavši da može primati pozive "cijeli dan", ali je brzo dodao da će se vjerojatno morati vratiti "drugim stvarima", uključujući Ukrajinu, Rusiju i Kinu.

U drugom trenutku, dok je prva dama razgovarala telefonom, Trump je primijetio koliko malo pažnje mu je posvećivala, rekavši: "Ona se može potpuno usredotočiti, bez slušanja."

Također je rekao da voli Pennsylvaniju kada je razgovarao s petogodišnjim dječakom u toj državi, dodajući da su republikanci pobijedili u "uvjerljivoj" pobjedi tijekom prošlih izbora.

U objavi na Truth Socialu nakon završetka poziva, Trump je napisao: "Sretan Božić svima, uključujući i radikalno ljevičarski ološ koji čini sve što je moguće da uništi našu zemlju, ali teško propada."

