Iva Todorić iznenadila javnost: 'Prije operacije srca sam otišla na bolesničko pomazanje'

Poduzetnica i članica poznate obitelji Todorić, Iva Todorić (50), u novom intervjuu za večernjakovu emisiju Show na kvadrat otvorila je vrata svoje intime te progovorila o zdravstvenim problemima, vjeri i obiteljskim izazovima.

Šokantno priznanje o srcu

Iva Todorić, otkrila je kako je prije operacije srca posjetila svećenika i primila bolesničko pomazanje. “Jako sam pobožna. Prije operacije srca otišla sam kod patera Linića na bolesničko pomazanje. Nakon toga završila sam na operacijskom stolu, no prije samog zahvata srce mi je počelo normalno kucati. Nisu imali što operirati”, rekla je Todorić za večernjakovu emisiju Show na kvadrat.

Vjera kao oslonac

Poduzetnica je istaknula kako joj je vjera bila snažan oslonac tijekom teških trenutaka, posebno dok je obitelj prolazila kroz javni pritisak i krizna razdoblja. “Dobila sam od Boga da budem samo mama u periodu kada je mojoj djeci to najviše trebalo, kad su svi bili tinejdžeri i kad sam im se mogla potpuno posvetiti”, dodala je.

Nova poslovna strana

Todorić se posljednjih mjeseci posvetila i poslovnim projektima. Zajedno s prijateljem Antom Jurkovićem pridružila se vođenju cvjećarne Atelier sreće u Zagrebu, gdje simbol srca, koji redovito dijeli na društvenim mrežama, postaje prepoznatljiv zaštitni znak njezinog novog poslovnog poglavlja.

Nedavno je proslavila 50. rođendan, a slavlje je, očekivano, bilo u znaku srca – simbola koji je postao njezin osobni potpis i znak zahvalnosti za život, obitelj i novu poslovnu energiju.

