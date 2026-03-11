Hoće li nastati kaos na SP-u? Iran najavio da ne dolazi na turnir

Nekoliko sati nakon što je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino kazao kako mu je američki predsjednik Donald Trump rekao da je iranska nogometna reprezentacija dobrodošla na Svjetsko prvenstvo koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, iranski ministar sporta Ahmad Donyamali je za tamošnju državnu televiziju izjavio kako Iran ni pod kakvim uvjetima neće igrati na SP.

"S obzirom da je taj korumpirani američki režim ubio našeg vođu, mi pod nikakvim uvjetima nećemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. S obzirom na zlonamjerno postupanje protiv Irana mi smo u zadnjih nekoliko mjeseci bili uvučeni u dva rata u kojima je ubijeno više tisuća naših ljudi", kazao je ministar Donyamali.

Ostaje nejasno je li ova odluka konačna i hoće li Iran uistinu bojkotirati SP.

Iran bi na SP trebao igrati u skupini G s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, dvije njegove utakmice po rasporedu bi se trebale igrati u Los Angelesu, a jedna u Seattleu.

Postoji čak i mogućnost susreta SAD - Iran u 16-ini finala, ako obje reprezentacije zauzmu drugo mjesto u svojim skupinama trebale bi se sastati u Dallasu 3. srpnja.

