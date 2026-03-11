Sedmero djece s istim prezimenom misteriozno nestalo s različitih lokacija u isto vrijeme!

Policija u mađarskom Makovu intenzivno traga za sedmero djece s istim prezimenom koji su nestali 7. ožujka. Prvo je prijavljen nestanak petero braće i sestara, a naknadno je otkriveno da nedostaje još dvoje djece. Najmlađe ima dvije, a najstarije 11 godina. Još nije poznato kako su mogli nestati u isto vrijeme, niti gdje bi mogli biti, piše Blikk.hu. Sva djeca prezivaju se Buzás. Svi su bili smješteni ili kod udomitelja ili u domovima za djecu. U vezi s nestankom traži se i Erzsébet Anita Papp. Vjeruje se da je 39-godišnjakinja povezana s nestankom djece.

"Identičan registracijski broj potjernice jasno ukazuje na to da su djeca i odrasla žena nestali u isto vrijeme, da su zajedno izgubljeni, a odrasla žena ih je možda i odvela", analizirao je slučaj umirovljeni policajac Attila Molnár, bivši istražitelj. Nije poznato postoji li krvna ili obiteljska veza između žene i nestale djece. Tragovi ukazuju da je sve bilo planirano i organizirano.

"Sedmero djece i žena se najvjerojatnije još uvijek skrivaju ili kreću zajedno, zbog čega postoji vrlo velika vjerojatnost da će prije ili kasnije biti pronađeni, budući da tako velika skupina ne može putovati javnim prijevozom a da ne bude primijećena, već čak i putovanje automobilom zahtijeva minibus", dodao je istražitelj i dodao da prema svom dosadašnjem iskustvu, vjeruje da je Papp njihova majka. Kaže da se i prema fotografijama može vidjeti sličnost. Djeca su joj vjerojatno bila oduzeta, a nije isključeno ni da je upravo puštena iz zatvora. Policija, pak, ne otkriva ništa o potrazi.

