Bio je idol nacije, pa otišao u mirovinu s 29 godina kako bi se posvetio modi i alkoholu

Nakon karijere brojni sportaši na ovaj ili onaj način ostanu povezani sa sportom u kojemu su doživjeli slavu, dok manjina ode drugim putem. Još je manje onih koji se za taj put odluče dok su na vrhuncu kao "gost" našeg serijala "Karijera nakon karijere" - Hidetoshi Nakata.

Japanski Beckham

Danas četrdesetdevetogodišnji Nakata nekada je slovio za najboljeg azijskog nogometaša na svijetu. Japanac je 1997. i 1998. proglašen najboljim azijskim nogometašem, dok se 1998., 1999. i 2001. našao na širem popisu za osvajača Zlatne lopte. Te silne nagrade ne trebaju čuditi budući da je tih godina Nakata bio zvijezda u Serie A - tada najjačoj ligi na svijetu.

Ondje je osvojio talijanski kup s Parmom, ali i prvenstvo s Romom - prvo nakon gotovo 20 godina čekanja. No, Italija je na Nakatu ipak najviše utjecala u jednom drugom pogledu. Ondje je upoznao modne piste Milana, mediteransku prehranu i način života. "Italija znači moda, glazba, dizajn, arhitektura, hrana. Puno je utjecala na mene", izjavio je svojedobno Japanac.

Taj utjecaj je bio veoma izražen. Nakata je bio među prvim nogometašima koji su eksperimentirali s kosom, ali i jedan od rijetkih koji je početkom 2000-ih davao pažnju na odjevne kombinacije. Zbog svega toga je dobio brojne pohvale, ali i nadimak "japanskog Beckhama".

Modne piste i povratak tradiciji

Italija je toliko utjecala na Nakatu da je 2006. u 29. godini života odlučio reći zbogom nogometu. "Nisam ljubitelj nogometa. Volio sam ga igrati, ali nikad nisam sanjao da ću postati profesionalac. Na kraju se to nekako dogodilo, igrao sam na Svjetskom prvenstvu, igrao sam u Italiji i Engleskoj... Kad god sam igrao, igrao sam iz strasti. Na kraju sam se umirovio jer sam izgubio strast", rekao je jednom prilikom Nakata koji se nakon umirovljenja posvetio strasti koju je upoznao upravo u Italiji - modi.

Nakon odlaska u mirovinu Nakata je modelirao za Calvin Klein, postao je urednik modnog magazina i komentator na modnim eventima. Osim toga se posvetio i promoviranju japanske kulture kroz tradicionalno alkoholno piće sake.

"Osim činjenice da je zaista vrlo lijep muškarac, ima i vrlo lijep stil,” rekao je o Nakati Italo Zucchelli, dizajner Calvina Kleina.

"Dok sam živio u Italiji, u slobodno vrijeme obilazio sam vinarije. Počeo sam cijeniti ne samo vino, već i ljude koji ga proizvode te okoliš oko njega. A kad sam se vratio u Japan, razmišljao sam o našoj tradicionalnoj kulturi. Mi nismo poznati po vinu, nego po sakeu. I rekao sam sam sebi: 'OK, ovo je nešto jedinstveno, jer sake se proizvodi samo u Japanu.' Tako sam vidio veliku priliku otkriti i promovirati ovo piće", rekao je Nakata koji danas ima tvrtku Japan Craft Sake Company kroz koju promovira tradicionalno japansko piće širom te zemlje, ali i na međunarodnoj razini.