Zlatko Dalić uhvaćen u zagonetnom razgovoru s pomoćnikom: Evo kako se na Rujevici brusi forma
"Nemam previše enigme niti dvojbi oko sastava za prvenstvo, kao niti oko stila igre", rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Rijeci gdje je momčad krenula s pripremama za SP.
Na startu Dalić na dispoziciji ima devetoricu igrača, a svi ostali će se, dan po dan, priključiti do 29. svibnja.
„Nikada nismo u reprezentaciji potpuno izbjegli probleme pa tako i sada imamo tri važna igrača koja nisu igrala duži period zbog ozljeda. No, imamo dovoljno vremena da se pripremimo do prve utakmice na Svjetskom prvenstvu. Da se i oni vrate u staru, pravu formu. Neću biti niti negativan niti zabrinut. Imamo i dvije prijateljske utakmice, protiv Belgije i Slovenije, koje će biti dobre za uigravanje. U svakom slučaju želim stvoriti pozitivnu atmosferu uoči prvenstva“, rekao je u uvodu izbornik Dalić koji je potom nastavio secirati igrački kadar reprezentacije.
„Između prošla dva svjetska prvenstva smo napravili veliki rez. Prije dolaska u Katar čak je 18 igrača bilo na početku. Nakon velikog rezultata u Rusiji sve smo ponovili četiri godine kasnije, a nekim je igračima to došlo prebrzo, nakon samo nekoliko mjeseci u reprezentaciji. Mi se iskreno nadamo novom velikom rezultatu. Uvijek je prvi cilj proći skupinu, a kasnije napraviti što je više moguće. Optimist sam i vjerujem u ovu momčad. Prijateljske utakmice koje smo nedavno odradili u SAD-a su mi dale dobar osjećaj. Ne želim stvarati pritisak igračima, a niti sebi, ali imamo pravu agresiju i brzinu. Imamo i novu širinu, a sve to možemo dodatno oplemeniti u ovom pripremnom razdoblju“, rekao je Dalić.
„Trojicu igrača u zadnjoj liniji ćemo implementirati u prijateljskom ogledu protiv Belgije. Imat ćemo naravno ispred sebe i treninge gdje ćemo usavršavati takvo što. Imamo dva sustava i to se zna. Moj je fokus na pripremama i na SP-u faza obrane. Tu smo najjači. Tražit ćemo da svaki igrač do iznemoglosti igra fazu obrane. Ovo je turnir i sigurno nećemo umirati u ljepoti. Protiv Brazila smo pokazali da kada stojimo u bloku da nam takav suparnik ništa ne može. Takvi moramo biti i na prvenstvu“, izjavio je Dalić te je dodao da će se reprezentativnom stožeru na Svjetskom prvenstvu priključiti i Ivica Olić, sadašnji izbornik U21 reprezentacije.