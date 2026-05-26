Napadač Rijeke otkrio svoju osobnu želju uoči SP: ‘Volio bih da Gana prođe dalje’
Njegove dvije reprezentacije Gana i Engleska u skupini su s Hrvatskom. Za koga će navijati i koliko je zadovoljan sezonom na Kvarneru otkrio je našoj Kristini Livaji
"Mislim da sam mogao zabiti puno više pogodaka. Zadovoljan sam brojem pogodaka. Ipak, mislim da sam mogao bolje", rekao je nogometaš Rijeke.
11 pogodaka za Rijeku ove sezone, od koji 4 europska. Daniel Adu-Adjei na Rujevicu je stigao iz engleskog Bournemoutha i u sezoni punoj uspona i padova, prometnuo se u novu napadačku opciju.
"Mislim da ima puno prostora za napredak i svi smo toga svjesni. U Europi smo napravili dobar posao i dogurali dosta daleko. Spremni smo za novi iskorak u idućoj sezoni."
Prije početka iduće sezone bit će ovo zanimljivo ljeto za 20-ogodišnjeg engleskog napadača ganskih korijena. Obje njegove reprezentacije konkurirat će Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu u skupini L.
"Mislim da je Engleska favorit za prvo mjesto u skupini, a između Hrvatske i Gane bit će velika borba za drugo mjesto. To je doista jedna od najtežih skupina na turniru i vjerujem da će odlučivati sitnice. Volio bih da Gana prođe dalje."
U dresu Gane bi i sam volio zaigrati, a ne sumnja da će uz stare znance Engleze biti neugodan protivnik Vatrenima.
"Gana trenutačno ima puno jakih igrača. Očito je da je Antoine Semenyo jedan od glavnih, a imaju doista kvalitetne igrače u raznim ligama. Također su nedavno dobili novog izbornika, pa se nadam da će to Gani dati novu energiju uoči turnira."
Riječi hvale ima i za hrvatsku reprezentaciju u kojoj je i njegov suigrač Toni Fruk.
"Jedan je od naših najboljih igrača i potpuno zaslužuje mjesto u reprezentaciji. Sjećam se Svjetskog prvenstva 2018. i odličnog nastupa Hrvatske. Kad sam doznao da bih mogao doći ovdje, počeo sam više istraživati i sve me više privlačilo."
U Rijeci je tako brzo pronašao novi dom, a jednu poruku s Rujevice već je dobro zapamtio.
"Kad sam tek došao, rekli su mi što znači "umrijeti, ali nikad ne odustati". To je stvarno sjajan moto po kojem se može živjeti i igrati - uvijek ići do kraja za svoje navijače. To je nešto što mi pokušavamo raditi."
A kad nije na terenu, vrijeme provodi u kuhinji.
"Da, pokušavam kuhati što više mogu. Moj specijalitet je burger od trgane piletine s roštilja. Jednog dana ću ga pripremiti za cijelu momčad."
A za to će imati priliku kada krenu pripreme za novu sezonu, idućeg mjeseca.