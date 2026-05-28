Rasprodala prvi pa dodala drugi koncert: Tereza Kesovija se oprašta ondje gdje je sve počelo

Glazbena diva Tereza Kesovija podijelila je sa svojom publikom na Instagramu emotivnu priču o organizaciji svog oproštajnog koncerta u rodnom Dubrovniku, otkrivši kako je prvotna ideja o nastupu ispred Katedrale zamijenjena lokacijom koja za nju ima neprocjenjivu osobnu vrijednost - Kneževim dvorom. Njezina objava pruža uvid u izazove i rješenja koja su dovela do, kako se čini, savršenog završetka jedne velike karijere u gradu u kojem je sve i počelo.

Koncerti u Dubrovniku, zakazani za 13. i 14. lipnja 2026. godine, dio su Terezine oproštajne mini-turneje, koju je najavila početkom svibnja, navodeći kao razlog zdravstvene poteškoće. Nakon što je prvi koncert, onaj 13. lipnja, rasprodan u rekordnom roku, organizatori, Grad Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre, dodali su i drugi termin kako bi udovoljili ogromnom interesu publike.

Povratak na mjesto prvog nastupa

U svojoj objavi Tereza je otkrila kako je njezina i želja Grada Dubrovnika bila da nastupi ispred Katedrale. Međutim, ponuđeni termin u srpnju morala je, kako kaže, "teškog srca" odbiti zbog "nesnosnih ljetnih vrućina i još usijanijih ploča Straduna". Alternativni termin u rujnu također nije bio moguć zbog ranije preuzetih obveza.

Tada se, uz pomoć dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića, pronašlo rješenje koje se pokazalo i boljim i simboličnijim.

"No gdje ima ljubavi ima i načina. Gradonačelnik mi je izašao u susret te smo zajedničkim trudom pronašli rješenje, nastup u Kneževom dvoru, kultnom mjestu dubrovačke i svjetske povijesti", napisala je Kesovija.

Ova lokacija za nju nosi posebnu težinu

"Upravo sam u Kneževom dvoru održala svoj prvi javni nastup nakon što sam davne 1958.g. pobijedila na Natjecanju mladih flautista u Ljubljani osvojivši prvo mjesto i Grand prix", podijelila je s pratiteljima, naglašavajući kako nastup na tom mjestu za nju ima duboku osobnu i emotivnu vrijednost.

Time će se njezina karijera, duga više od šest desetljeća, simbolično zaokružiti na istom mjestu gdje je i započela.

Koncert za cijeli grad

Svjesna prostornog ograničenja Kneževog dvora, Tereza je potvrdila da se mislilo na sve njezine sugrađane i obožavatelje koji neće moći doći do ulaznice.

"Oba dana mog nastupa na Stradunu će biti postavljen veliki video zid koji će izravno prenositi koncert iz Kneževog dvora pa će biti mjesta za sve koji žele biti dio ovih posebnih večeri", najavila je.

Zahvalila je gradonačelniku i Gradu Dubrovniku što su pronašli način da joj ispune želju za susretom s publikom u lipnju. "Moj pokretač i moja snaga ste Vi, moja vjerna publika i neizmjerno se veselim skorašnjem susretu", zaključila je svoju poruku, koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara i poruka podrške njezinih obožavatelja.

Ovi koncerti u Dubrovniku predstavljaju više od samog nastupa; oni su emotivni povratak kući i oproštaj jedne od najvećih hrvatskih glazbenica od njezine vjerne publike, na mjestu koje simbolizira početak njezinog izvanrednog glazbenog puta.

