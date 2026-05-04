'NEMA NASLJEDNICU' /

Nevjerojatna životna priča Tereze Kesovije: Glazbena diva koja je osvojila Francusku

Svi danas pričaju samo o njoj, njezinom glasu, njezinoj energiji, njezinoj jedinstvenoj pojavi. Tereza Kesovija se koncertom jučer oprostila od splitske publike. A mi smo se danas odlučili pozabaviti ne samo jučerašnjim nastupom, nego njezinim nevjerojatnim životom. Danima kada je pjevala na francuskom, kada je bila zvijezda u Parizu i svime zbog čega je postala jedna od najvećih glazbenica koje smo ikada imali. Više pogledajte u prilogu.

 

 

4.5.2026.
23:52
Rikardo Stojkovski
Tereza KesovijaGlazbena DivaFrancuska
