Najam ovog stana košta 1500 eura mjesečno, a cijena po kojoj bi se prodavao para uši

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŽIVOT U HRVATSKOJ /

S ovakvom inflacijom većini ljudi, posebno mladih, ideja o kupnji vlastitog stana znanstvena je fantastika. Iznajmiti samo 50-ak kvadrata, uz režije, uzima više od polovice plaće, kupiti stan na kredit skoro je nemoguće, podaci kažu da bi za njega prosječan čovjek trebao raditi više od 10 godina.

Ne čudi zato da se događa dramatičan pad kupoprodaje nekretnina, gotovo 23% je manje transakcija nego lani. Ali cijene kvadrata su i dalje jako visoke.

RTL Direkt posjetio je Opatiju, gdje su stanovi među top 3 najskupljih u državi. Više pogledajte u prilogu.