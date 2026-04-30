U Osijeku otvorene 30. Sportske igre mladih: 'Jako je bitno da se djeca vesele'

SJAJNA MANIFESTACIJA /

Svečano je otvoreno 30. izdanje Sportskih igara mladih, najveće sportsko amaterske manifestacije za djecu i mlade u Europi. Košarka, nogomet, šah, atletika i graničar. Čak 3000 mladih sportašica i sportaša odmjeravalo je snage u ovim sportovima. Među uzvanicima mnoštvo aktualnih i bivših sportaša. Od rukometnog reprezentativca i igrača Nexea, Tina Lučina do bivšeg nogometaša Petra Krpana i veslača David Šaina.