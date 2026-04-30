Poznati prvak napadnut u noćnom izlasku, pojavila se snimka

Michael van Gerwen, jedan od najboljih pikado igrača današnjice, ali i ikada sudjelovao je u tučnjavi u jednom noćnom izlasku u Den Boschu u Nizozemskoj.

Van Gerwen je bio vani s prijateljima kako bi proslavio nizozemski državni praznik Dan kralja, koji je bio u ponedjeljak ovog tjedna. Večernje slavlje pokvarilo se kada se upleo u ružnu svađu. U nizozemskom tisku pojavila se snimka Van Gerwena kako se svađa s muškarcem ispred bara. Vidi se na snimci kako muškarac snažno desnom šakom udara pikado zvijezdu.

Van Gerwen je isprva pokušao krenuti za svojim napadačem. No, Nizozemca su u tome spriječili zaštitari koji su, čini se, odvukli drugog muškarca.

Van Gerwenu nije ovo prvi ovakav incident. U rujnu prošle godine prilkom noćnog izlaska u Nizozemskoj završio je usred tuče u restoranu brze hrane, a snimka incidenta ubrzo je postala viralna.

"Nakon večernjeg izlaska samo smo htjeli nešto pojesti. Netko je pokrenuo raspravu i nažalost sam se našao usred toga. Ljudi to sada prenose dramatičnije nego što je bilo" rekao je Van Gerwen za Darts News, dodavši da je kasnije razgovarao s rođakom suprotne strane i da su nesporazum riješili mirno.

Michael van Gerwen trenutačno je četvrti rangirani pikadist po PDC-u. Tri je puta bio svjetski prvak, a osvojio je praktički sva moguća veća natjecanja u pikadu. Smatra je jednim od najboljih pikado igrača ikada.

