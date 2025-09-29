Kaos u restoranu brze hrane: Trostruki svjetski prvak završio u tuči, zbog kebaba...

Trostruki svjetski prvak u pikadu, Michael van Gerwen, našao se proteklog vikenda u neuobičajenoj situaciji. Tokom noćnog izlaska u Nizozemskoj završio je usred tuče u restoranu brze hrane, a snimka incidenta ubrzo je postala viralna.

Na videu se vidi 36-godišnji Van Gerwen okružen skupinom ljudi u žustroj raspravi, pri čemu se gura s jednim od sudionika. Iako je scena izgledala burno, Nizozemac tvrdi kako se sve brzo smirilo.

"Nakon večernjeg izlaska samo smo htjeli nešto pojesti. Netko je pokrenuo raspravu i nažalost sam se našao usred toga. Ljudi to sada prenose dramatičnije nego što je bilo" rekao je Van Gerwen za Darts News, dodavši da je kasnije razgovarao s rođakom suprotne strane i da su nesporazum riješili mirno.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada se Van Gerwen ionako nalazi u teškom životnom razdoblju. U svibnju je objavio da se razvodi od supruge Daphne nakon deset godina braka i dvoje djece, zbog čega je tijekom ljeta uzeo pauzu od turnira.

"Mogao bih sjediti i tugovati cijeli dan, ali to je besmisleno. Pokušavam raditi zabavne stvari i uzeti vrijeme za sebe", rekao je nedavno nizozemskim medijima.

Van Gerwen bi se već sljedećeg tjedna trebao vratiti na velika natjecanja u Leicesteru, gdje ga čeka borba za plasman na Players Championship Finals.

