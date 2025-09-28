NEOPISIVO! /

Povijesna medalja pikadista: Pogledajte kako su momci s ponosom podignuli hrvatsku zastavu

Foto: Hrvatski Pikado Savez

U Južnoj Koreji do brončanog odličja u konkurenciji od 46 reprezentacija

28.9.2025.
10:22
SPORTSKI.NET
Hrvatski Pikado Savez
Hrvatska pikado reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu te tako ispisali povijest hrvatskog pikada. 

Boris Krčmar, Romeo Grbavac, Danijel Ožbolt i Marko Janjić pod izborničkom palicom Ivana Močića Mose stigli su u Južnoj Koreji do brončanog odličja u konkurenciji od 46 reprezentacija. 

Na početku su naši u grupnoj fazi izgubili od Kanade 9-5, ali su nakon toga naredali pobjede protiv Bahreina (9-1), Južne Koreje (9-5), Luksemburga (9-0) i Švicarske (9-1), čime su kao drugi u skupini prošli u nokaut fazu. 

Tamo su im prva prepreka bili branitelji naslova Nizozemci u osmini finala koje su naši svladali 9-7 i izborili četvrtfinale protiv Engleza gdje se odvijala prava drama. Imali su naši prednost 8-5 u igri do 9 legova, ali su Englezi izjednačili pa je kapetan Krčmar igrao meč za prolaz i odveo Hrvatsku u polufinale. U polufinalu su ipak izgubili od Japana 9-6 i završili kao brončani. 

Pikado
