Novi dom Williama i Kate izazvao bijes susjeda: 'Apsolutno smo shrvani'

Princ William (43) i Kate (43) započeli su novo životno poglavlje preseljenjem u vilu Forest Lodge, rezidenciju vrijednu oko 19 milijuna eura smještenu na prostranom imanju Great Windsor Parka.

Međutim, ta je odluka izazvala negodovanje među mještanima, koji tvrde da su u rujnu iznenada obaviješteni kako više nemaju pristup velikim dijelovima otvorenih polja koja su desetljećima bila javno dostupna.

Foto: Profimedia

Sigurnosna zona i zabranjeni pristup

Oko svog doma, kraljevski je par uspostavio sigurnosnu zonu dugu 3,7 kilometara, a svakoj osobi koja neovlašteno uđe u to područje, definirano kao "zona isključenja prema Zakonu o teškom organiziranom kriminalu i policiji", prijeti uhićenje. No, ograničenja se nisu zaustavila samo na uskom pojasu oko imanja.

Stanovnici Windsora tvrde da je približno 60 hektara prethodno javno dostupnog zemljišta zatvoreno kako bi se osigurala sigurnost i privatnost za obitelj Wales i njihovo troje djece, što je bio glavni prioritet.

Nezadovoljni susjedi sada tvrde da su bili iznenađeni i dovedeni pred gotov čin, zbog čega su ukinute pješačke staze, a zatvoren je i dječji edukativni centar. Mještani navode kako se osjećaju duboko razočarano zbog uspostave zone isključenja koja je značajno utjecala na njihov svakodnevni život.

"Kažu da možemo koristiti druge ulaze, ali to nije moguće jer se nema gdje parkirati. Živimo ovdje dvadeset godina, predivno je. Razumijemo da im je potrebna privatnost, ali ovo je prava šteta. Apsolutno smo shrvani", izjavio je jedan od mještana.

Foto: Profimedia

Mještani razočarani jer kraljevska obitelj ne misli na druge

Jedna od susjeda, Tina, koja posjeduje kuću nasuprot Forest Lodgea, izrazila je slično nezadovoljstvo za Mirror ranije ovog mjeseca. Nezadovoljna odlukom Kate i Williama da se isključi lokalno stanovništvo, izjavila je: "To je očito sebičan čin. Dopustiti zatvaranje ogromne površine javnog zemljišta, očekivati da se druge obitelji isele i povećati javne troškove kako bi oni imali dovoljnu sigurnost, sumnjam da su uopće razmišljali o posljedicama za druge. Ograđivanje javne zemlje za dobrobit jednog para je sramotno. To je kao da zatvorite Regent's Park u Londonu i kažete da to nije važno jer još uvijek možete ići u Hyde Park."

Navodi se da princ i princeza od Walesa privatno financiraju svoje preseljenje te da će plaćati tržišnu najamninu za imanje. Svi radovi na vili Forest Lodge neće se financirati iz Sovereign Granta, fonda koji osigurava državno financiranje monarhije.

Osim pješačkih staza, zatvaranjem je obuhvaćen i dječji edukativni centar za okoliš koji se nalazio unutar nove sigurnosne zone. Prema dostupnim informacijama, dvije obitelji koje su živjele u kućama u blizini novog doma obitelji Wales preseljene su na druge lokacije. Povodom zatvaranja centra, iz Crown Estatea su izjavili: "Dok radimo na smanjenju utjecaja na korisnike parka koliko je god to moguće, pauzirat ćemo naše aktivnosti na licu mjesta dok usko surađujemo s lokalnom zakladom za divlje životinje (BBOWT) kako bismo identificirali potencijalne alternativne lokacije."

Unatoč ranijem obećanju princa Williama da će štititi privatnost svoje obitelji nakon tragične smrti njegove majke, princeze Diane, lokalno stanovništvo smatra da su ove mjere pretjerane.

"Ako dopustite da to postane dio vašeg života, šteta koju može nanijeti obiteljskim odnosima je nešto što sam obećao da se neće dogoditi mojoj obitelji", izjavio je princ jednom prilikom. Kensingtonska palača odbila je komentirati situaciju, dok su iz Crown Estatea potvrdili uvođenje sigurnosne granice u suradnji s policijom, naglašavajući da to ne utječe na veliku većinu javnog pristupa parku.

