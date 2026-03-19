Spajaju se NBA i Euroliga? Spominju se vrtoglave svote novca

NBA već neko vrijeme u suradnji s FIBA-om radi na projektu NBA Europe. Do sada Euroliga nije bila uključena u taj proces, no čini se da došlo do zaokreta.

Ključnu ulogu u tome ima Chus Bueno, novi izvršni direktor Eurolige, kojega su vlasnici euroligaških klubova prepoznalikao idealnu osobu za "izgradnju mostova" s Amerikancima.

"Imam odličan odnos s vodstvom NBA lige. Dogovorili smo se da ćemo sjesti za stol čim završi njihov interni proces analize tržišta, što se očekuje krajem ožujka", izjavio je Bueno u intervjuu za Mundo deportivo.

Bueno je predstavio dva moguća puta. Prvi, optimističniji, jest da NBA uspije prikupiti ciljanih pet milijardi dolara.

"Ako NBA dođe i kaže: 'Imamo pet milijardi dolara za ulaganje u europsku košarku', mi bismo rekli: 'Fantastično!' To bi bila nevjerojatna vijest, jer europska košarka nikada nije imala pristup takvom kapitalu", izravan je bio Bueno.

U tom slučaju, dodao je, stvaranje zajedničkog natjecanja jedini je logičan korak.

"Nema smisla da NBA stvori zasebno natjecanje, a mi imamo svoje. To bi samo podijelilo navijače i razvodnilo proizvod. Logično je udružiti snage", istaknuo je.

Drugi scenarij je da NBA ne osigura željene investicije. No, i za to je Euroliga spremna.

"Imamo vlastiti trogodišnji plan koji uključuje prikupljanje značajnog kapitala za modernizaciju dvorana i transformaciju lige prema franšiznom modelu", poručio je Bueno.

