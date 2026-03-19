Ivica Zubac briljirao pa na kraju tugovao

Hrvatski centar Ivica Zubac je sa 18 koševa bio najbolji strijelac Indiana Pacersa u 119-127 domaćem porazu od Portland Trail Blazersa kojim je najduži negativni niz u gotovo 60-godišnjoj povijesti kluba produžen na 15 utakmica.

Zubac je na terenu proveo 23:17 minuta uz šut iz igre 7-18 te 4-5 s linije slobodnih bacanja, a dodao je i osam skokova, tri asistencije te jednu blokadu. Uz njega, u oslabljenim Pacersima istaknuo se i Jalen Slawson sa 17 ubačaja, ali su Deni Avdija sa 32 poena i 11 skokova te Donovan Clingan s učinkom karijere od 28 koševa i 13 skokova odveli Blazerse do pobjede.

Imao je Portland sigurno vodstvo većim tijekom dvoboja, ali Indiana se pred kraj primakla na samo 120-117 no do potpunog preokreta nije mogla.

Indiana je na dnu Istočne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 15-55, dok je Portland skočio na deveto mjesto Zapada sa 34-36.

Solidan učinak imao je Karlo Matković u 124-109 domaćoj pobjedi New Orleans Pelicansa protiv Los Angeles Clippersa, on je ušavši s klupe za 25:15 minuta provedenih u igri postigao 9 koševa (šut za dva 3-5, trica 1-3) uz 8 skokova i jednu blokadu. Saddiq Bey sa 25 i Trey Murphy sa 23 poena bili su najbolji kod Pelicansa, dok je Kawhi Leonard ubacio 25 za Clipperse.

Pelicansi su 12. momčad Zapada sa 24-46, dok su Clippersi osmi na Zapadu sa 34-35.

Prvaci Oklahoma City Thunder ostvarili su desetu pobjedu zaredom uvjerljivo svladavši kao gosti slabe Brooklyn Netse sa 121-92. Jared McCain je sa 26 ubačaja bio najbolji strijelac Thundera, Shai Gilgeous-Alexander je dodao 20, dok je Jalen Wilson sa 15 pogodaka bio prvo ime Netsa.

Oklahoma City je uvjerljivo vodeća na Zapadu i u čitavoj ligi sa 55-15, dok je Brooklyn 13. na Istoku sa 17-52.

Čudesni Dončić

U derbiju večeri Los Angeles Lakersi su predvođeni izvrsnim Lukom Dončićem kao gosti svladali Houston Rocketse sa 124-116 upisavši sedmu pobjedu zaredom. Tri i pol minute prije kraja bilo je 110-109 za Lakerse, a onda je Dončić pogodio dvije trice te dva puta asistirao suigračima za sigurno zakucavanje pa su Lakersi u zadnju minutu ušli sa sigurnim vodstvom 120-111. Dončić je dvoboj završio sa 40 ubačaja, 10 asistencija i 9 skokova, LeBron James je dodao 30 za Lakerse, dok Rocketsima nije bilo dovoljno 27 poena i 10 asistencija Alperena Senguna te 26 koševa i 11 skokova Amena Thompsona.

Lakersi su se učvrstili na trećem mjestu Zapada sa 44-25, dok su Rocketsi peti na Zapadu sa 41-27.

Drugi sastav Istoka Boston Celticsi na svom su se terenu poigrali s oslabljenim Golden State Warriorsima svladavši ih sa 120-99. Jaylen Brown sa 32 i Jayson Tatum sa 24 poena predvodili su Celticse koji su sada na omjeru 46-23, dok su Gary Payton mlađi i Pat Spencer ubacili po 14 za Warriorse koji su 10. na Zapadu sa 33-36.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Rijeke otputovali na ključnu utakmicu u Konferencijskoj ligi