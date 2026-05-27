TRAGEDIJA U BEDENCU /

Šokantno otkriće nakon smrti žene: Objavljeno što su pronašli na teretnjaku koji ju je udario

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL/ilustracija

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled, tijekom kojeg je utvrđeno 15 većih nedostataka

27.5.2026.
14:59
Hina
Na teretnom vozilu koje je u utorak u Bedencu naletjelo na 73-godišnju pješakinju koja je od ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici utvrđeno je 15 većih nedostataka, priopćila je varaždinska policija.

Nesreća se dogodila oko 8 sati kada je 57-godišnji vozač teretnjaka kretao unatrag parkiralištem trgovine.

Nastavlja se kriminalističko istraživanje 

"Pritom se nije uvjerio da tu radnju može obaviti na siguran način, zbog čega je pri dolasku i uključivanju na cestu stražnjim dijelom vozila naletio na 73-godišnjakinju koja se kretala prema trgovini", izvijestila je policija i dodala da je žena od zadobivenih ozljeda preminula istoga dana u 10.45 sati u Općoj bolnici Varaždin.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a teretno vozilo nakon nesreće prevezeno je na izvanredni tehnički pregled, tijekom kojeg je utvrđeno 15 većih nedostataka.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Prometna NesrećaTeretno VoziloPješakinja
