Debi Ivice Zubca ostao u sjeni Dončićeve magije

Ivica Zubac debitirao je za svoju novu momčad Indiana Pacerse u porazu od Phoenix Sunsa 123:108, a u Los Angelesu sjajni Slovenac Luka Dončić odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone.

Dugo iščekivani debi

Nakon više od mjesec dana čekanja i oporavka od ozljede gležnja, Ivica Zubac konačno je debitirao za Indiana Pacerse. Iako je njegova momčad na domaćem terenu poražena od Phoenix Sunsa rezultatom 123-108, upisavši tako jedanaesti poraz u nizu, prvi nastup hrvatskog centra ponudio je brojne razloge za optimizam. Zubac je igrao samo u prvom poluvremenu, no i u tih šesnaest minuta pokazao je zašto ga Pacersi vide kao ključnog čovjeka za budućnost.

Zubac je zabilježio osam poena uz odličan šut iz igre 4 od 6, šest skokova i dvije asistencije, a njegov je utjecaj bio vidljiv u svakom segmentu igre. Odmah se istaknuo čvrstim blokovima koji su otvarali prostor suigračima, sjajnim pregledom igre i asistencijama iz udvajanja te prepoznatljivom mirnoćom u reketu. Jedna od najljepših akcija bila je asistencija za Jaracea Walkera koji je zakucao nakon što je Zubac uhvatio ofenzivni skok preko dvojice čuvara. Unatoč porazu protiv raspoloženih Sunsa, koje su predvodili Devin Booker (43 poena) i Jalen Green (36 poena), navijači Indiane mogli su vidjeti obrise onoga što ih čeka iduće sezone s potpuno zdravim Zubcem u sastavu.

Dončićeva simultanka

Dok je Zubac hvatao ritam, Luka Dončić je u Los Angelesu uništio Chicago Bullse. Lakersi su slavili sa 142-130, a slovenski košarkaš pružio je monstruoznu partiju. Zaustavio se na 51 poenu, deset skokova i devet asistencija, ostavši tako za dlaku kratak za "triple-double" učinak. Bila je to njegova prva utakmica s preko 50 poena u dresu Lakersa, čime je još jednom potvrdio status jednog od najboljih igrača svijeta.

Nezaustavljivi Jokić

Denver Nuggets su na gostovanju sa 136-131 nadigrali drugu momčad Zapada San Antonio Spurse (48-18), a Nikola Jokić je upisao još jedan triple double učinak s 31 košem, 20 skokova i 12 asistencija. Jamal Murray je s 39 poena bio najbolji strijelac Denvera koji je uspio nadoknaditi zaostatak od 20 koševa i na kraju pobijediti oslabljeni San Antonio. Denver je na petom mjestu Zapadne konferencije s omjerom 41-26. Spursi su igrali bez Victora Wembanyame, koji je propustio utakmicu zbog bolova u desnom gležnju. To je bila prva utakmica koju je Wembanyama propustio od 3. siječnja. Stephon Castle predvodio je Spurse s 30 poena, 11 skokova i 10 asistencija, ostvarivši svoj treći triple-double u karijeri.

Detroit Pistonsi su kod kuće sa 131-109 bili bolji od Philadelphia 76ersa, a Duncan Robinson predvodio je sedam igrača s dvoznamenkastim učinkom. Robinsomn je ubacio 19 koševa, Javonte Green je dodao 17 poena, dok su Tobias Harris i Ronald Holland ubacili po 15 za vodeću momčad Istočne konferencije. Jalen Duren imao je 14 poena uz 10 skokova, a Isaiah Stewart 13 poena.

Sixersi su također imali sedam igrača s dvoznamenkastim učinkom, a predvodio ih je MarJon Beauchamp sa 17 poena. Jabari Walker pridonio je 16, a Cameron Payne 15. Quentin Grimes dodao je 14 poena, a rookie VJ Edgecombe bio je ograničen na 10 koševa. Philadelphia je na devetom mjestu Istočne konferencije s 35 pobjeda i 31 porazom.

Drama u Washingtonu

Orlando Magic je u gostima sa 136-131 nakon produžetka pobijedio Washington Wizardse. Jalen Suggs je pobjedi pridonio s 28 poena, Tristan da Silva je dodao svoj osobni rekord od 26 poena, Desmond Bane je ubacio 22 koša, Wendell Carter Jr. 19, a Paolo Banchero 18 za Orlando koji je pobijedio u šestoj utakmici zaredom i peti je na Istoku (37-28). Bilal Coulibaly, koji je iznudio produžetak pogodivši tricu 5,8 sekundi prije kraja regularnog dijela utakmice, bio je najbolji strijelac utakmice i Washingtona s 29 poena.

Miami Heat su kod kuće sa 112-105 slavili protiv Milwaukee Bucksa kojima je ovo treći poraz zaredom.Pelle Larsson postigao je 28 poena, što je njegov osobni rekord, uz šest skokova i šest asistencija za Miami, a Bam Adebayo, koji je u utorak postigao 83 poena, što je drugi najveći broj u jednoj utakmici u povijesti NBA lige, sinoć je ubacio 21 koš. Rookie Kasparas Jakucionis odigrao je dobru utakmicu za Heat, postigavši ​​18 poena od čega je pet trica. Giannis Antetokounmpo predvodio je Milwaukee s 31 poenom, što je najviše na utakmici, a Bobby Portis je ušao s klupe i postigao 19 poena. Miami je šesti u Istočnoj konferenciji s omjerom 38-24, a Milwaukee 11. s 27 pobjeda i 38 poraza.

Atlanta Hawks su ostvarili osmu pobjedu zaredom, nadigravši sa 108-97 gostujuće Brooklyn Netse. Jalen Johnson postigao je 21 poen, devet skokova i devet asistencija, Zaccharie Risacher je dodao 19 koševa i devet skokova, a Nickeil Alexander-Walker postigao je 18 poena za Hawkse, koji su nakratko zaostajali u zadnjoj četvrtini. Josh Minott je s 24 poena predvodio je Brooklyn koji je izgubio svoju 12. utakmicu u zadnjih 14.Atlanta se nalazi na osmom mjestu Istočne konferencije i ima omjer 35-31.

