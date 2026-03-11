FREEMAIL
'NAJJAČA TAKTIKA' /

Ponajbolji košarkaš svijeta komentirao hrvatske igrače i prilagodbu u NBA

Ponajbolji košarkaš svijeta komentirao hrvatske igrače i prilagodbu u NBA
Foto: Joshua Gateley/Getty images/Profimedia

Zubac i ja kada se sudarimo punom snagom, s po 130 kila i 210 centimetara, to sve puca. Kad pukne, to su kontakti ozbiljni.

11.3.2026.
11:19
Sportski.net
Joshua Gateley/Getty images/Profimedia
Ponajbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić gostovao je u podcastu "X&O Chat" kod Edin Avdić. U njemu je srpski košarkaš govorio o raznim temama, uključujući i odnos s hrvatskim košarkašima.

"Dario Šarić je autor najjače rečenice u svim sportovima: u obrani skupi, u napadu raširi. Ponavljam, to je najbolja rečenica u svim mogućim sportovima (košarka, rukomet, vaterpolo...) i najjača taktika", rekao je Jokić prije nego što je komentirao i kako je to igrati protiv Ivica Zubac.

"Teško mi je bilo u početku. Najveći problem su mi bili brzina i terminologija. Defanzivno sam se gubio, teže mi je bilo priviknuti se nego ofenzivno. Nisam ja danas neki defanzivni igrač, ali eto. Bilo je raznovrsnih igrača, posebno danas, visoki na malom i tako dalje. To mi je bilo najteže, naučiti igrače, kretnje... Zubac i ja kada se sudarimo punom snagom, sa po 130 kila i 210 centimetara, to sve puca. Kad pukne, to su kontakti ozbiljni. Bilo je svega i svačega na što se trebalo naviknuti", rekao je srpski košarkaš.

