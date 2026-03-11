FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRESEDAN /

Šokantna izjava sportaša: 'Pola mog treninga odradio je ChatGPT!'

Šokantna izjava sportaša: 'Pola mog treninga odradio je ChatGPT!'
×
Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ukrajina je do sada na ZPOI Milano-Cortina osvojila deset medalja

11.3.2026.
13:54
Hina
Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski paraolimpijac, 25-godišnji Maksim Muraškovski, pripisao je umjetnoj inteligenciji zasluge za osvajanje srebrne medalje na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Muraškovski je osvojio srebro u biatlonu na 12,5 km u konkurenciji osoba s oštećenjem vida, a nakon utrke se zahvalio ChatGPT-u nazvavši ga "revolucionarnom tehnologijom".

"Posljednjih šest mjeseci treniram s ChatGPT-om," rekao je 25-godišnji Muraškovski novinarima.

"Nije to bila samo taktika. To je bila polovica mog plana treninga, motivacija i tako dalje. Dakle, to je bio ogroman volumen svih mojih treninga. Koristio sam ga kao psihologa, trenera, a ponekad i kao liječnika."

Dodao je da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla zamijeniti dio posla koji obavljaju ljudski treneri.

"Ne u potpunosti, ali dio toga, svakako. Vjerujem u to, to je revolucionarna tehnologija," kazao je.

Ukrajina je do sada na ZPOI Milano-Cortina osvojila deset medalja - tri zlata, dva srebra i pet bronci. Ljestvicu medalja predvode Kinezi sa 23 medalje, od čega je devet zlata.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

Zimske Paraolimpijske IgreChat Gpt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx