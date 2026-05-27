Preminuo glumac iz serije 'Emily u Parizu': U 69. godini izgubio bitku s teškom bolešću

Francuski glumac Pierre Deny, kojeg publika posljednjih godina pamti po ulozi u popularnoj seriji 'Emily u Parizu', preminuo je u 69. godini života nakon teške borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj, a njegove kćeri oglasile su se emotivnim priopćenjem:

“S dubokom tugom objavljujemo odlazak Pierrea Denyja, koji je preminuo ovog ponedjeljka nakon iznenadnog i teškog oblika ALS-a.”

ALS, poznat i kao Charcotova bolest, progresivna je neurodegenerativna bolest koja zahvaća živčane stanice u mozgu i kralježničnoj moždini. Bolest uzrokuje postupno slabljenje mišića, paralizu te s vremenom otežava govor, hranjenje i disanje.

Foto: LAURENT LAURENT VU/Sipa Press/Profimedia

Uloga u 'Emily u Parizu” ponovno ga približila svjetskoj publici

Deny se pojavio u trećoj i četvrtoj sezoni serije 'Emily u Parizu', gdje je utjelovio Louisa de Léona, direktora modne grupacije JVMA. Iako je francuskoj publici bio poznat desetljećima, upravo mu je ovaj hit donio novu međunarodnu prepoznatljivost.

Njegova smrt rastužila je brojne kolege i prijatelje iz svijeta glume i glazbe, koji su se od njega oprostili dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Bugarsko-francuska pjevačica i glumica Sylvie Vartan napisala je na Instagramu:

“S velikom tugom saznala sam za smrt Pierrea Denyja. Dijelili smo prekrasne trenutke na pozornici u predstavi Isabelle Mergault. Bio je velikodušan glumac, osjećajan i duhovit čovjek. U ovim bolnim trenucima moje su misli uz njegovu obitelj i najbliže.”

Od glumca se oprostio i njegov prijatelj Raphael Benoliel, koji ga je opisao kao “velikog umjetnika” i “prekrasnu osobu”.

“Dijelio sam s njim strast prema nogometu koji je obožavao više od svega. Još smo prije samo godinu dana igrali zajedno kao djeca. Imao je radost igre, života i zajedništva… Ta prokleta Charcotova bolest odnijela ga je prerano. Strašno je nepravedno”, napisao je na društvenoj mreži X.

Foto: BEBERT BRUNO/Sipa Press/Profimedia

Karijera duga više od četiri desetljeća

Pierre Deny karijeru je započeo u kazalištu tijekom 1980-ih godina, nakon čega se uspješno prebacio na film i televiziju. Francuska publika posebno ga pamti po ulogama u popularnim kriminalističkim serijama poput Julie Lescaut i Une femme d'honneur, gdje je glumio kapetana Philippea Kremena.

Veliku popularnost stekao je i ulogom Renauda u francuskoj sapunici Demain nous appartient, u kojoj se pojavio u čak 500 epizoda.

Njegov odlazak označio je kraj bogate i uspješne karijere, ali i veliki gubitak za francusku televizijsku i kazališnu scenu.