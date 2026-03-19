KAPA DO PODA /

Messi napravio nešto nestvarno, samo je Cristiano Ronaldo bolji od njega

Messi napravio nešto nestvarno, samo je Cristiano Ronaldo bolji od njega
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Messiju je za ovaj podvig trebalo 1142 nastupa

19.3.2026.
8:35
Hina
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
Legendarni argentinski nogometaš, 38-godišnji Lionel Messi postao je tek drugi igrač u povijesti sa 900 postignutih pogodaka tijekom karijere postigavši jedini gol za Inter Miami u 1-1 remiju protiv Nashville SC-a u uzvrstnom dvoboju osmine finala CONCACAF Cupa.

Messi je doveo svoj klub u prednost u 7. minuti, ali u nastavku je Espinoza poravnao na 1-1 u 74. minuti pa je Nashville prošao u četvrtfinale s obzirom da u ovom natjecanju vrijedi pravilo gola u gostima. Naime, prvi dvoboj prije tjedan dana okončan je rezultatom 0-0.

Messi je do učinka od 900 golova u seniorskoj karijeri stigao tijekom 21 godine, prvi je pogodak postigao još kao 17-godišnjak igrajući za Barcelonu 2005.

Najveći dio svojih golova Mesi je zabio upravo za Barcelonu, njih 672, za reprezentaciju Argentine zabio je 115 puta, njegov učinak u dresu Intera iz Miamija sada je na 81, dok je 32 pogotka postigao u dresu Paris SG-a.

Za dolazak do 900 golova Messiju je trebalo 1142 nastupa, gotovo 100 manje od 41-godišnjeg Portugalca Cristiana Ronalda koji je u rujnu 2024. godine postao prvi nogometaš u povijesti sa 900 golova. Ronaldo je i dalje aktivan te je trenutačno na učinku od 965 pogodaka i namjerava igrati sve dok ne dosegne brojku od 1000.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
