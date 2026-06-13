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'NAĐI NEKOG DRUGOG' /

Hit izjava svećenika koji će blagosloviti hrvatski barjak u New Yorku: 'Luce, ne da mi se radit'

Navijačka skupina "Mi Hrvati" organizira spektakl u New Yorku gdje će razviti najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi. Pripremili su zastavu dugačku 100 metara koju će blagosloviti svećenik don Dražen Hosi, koji je ujedno i hrvatski branitelj i veteran 4. gardijske brigade. 

Don Dražen je uoči spektakla za RTL Danas ispričao kako je izgledao poziv da sudjeluje u ceremoniji. 

"Ova naša Luce me prije koji dan nazvala i kaže ona meni - 'Dražene, imam ideju, ubit ćeš me'", ispričao je don Dražen. Cijelu urnebesno smiješnu izjavu poslušajte u videu. 

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13.6.2026.
18:03
danas.hr
Mi HrvatiSvjetsko Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo U NogometuNew YorkSvećenik
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