Pobuna navijača diljem svijeta, pa i hrvatskih! Pogledajte koliko se treba izdvojiti za Mundijal

U organizaciji Football Supporters Europe su izračunali - jedan bi navijač za sve utakmice svoje reprezentacije, do finala, trebao potrošiti 6900 dolara.

Čini se da će u avione za Ameriku Hrvati s debljim novčanicima.

"Trebalo bi desetak mirovina.. nije meni slaba mirovina, ali trebalo bi i više od dvije godine možda, pa da. Kako govore baš na RTL-u. Tako da, preskupo je", rekao je Anto Čičak iz Rijeke.

Football Supporters Europe od FIFA-e traži da se zaustavi prodaja ulaznica i da se hitno preispitaju cijene. U pobuni sudjeluje i udruga navijača.

"Kad bi Hrvatska došla do finala, što se svi nadamo da će biti, prosječni hrvatski navijač bi trebao počet štedit upravo sada, jer treba mu negdje oko 160 radnih dana da bi, po prosječnoj plaći, da bi mogao kupiti karte", rekao je Vedran Pajić, tajnik udruge Mi Hrvati.

Španjolci bi za sve utakmice svoje reprezentacije, ako dođu do finala, trebali raditi 71 dan, Meksikanci 241, Iran 601, a u Gani bi morali raditi 974 dana.

"Htio sam ić, al kad sam vidio kakve su cijene, rekao sam ništa od toga, neki drugi put", rekao je Luciano Japec.

Iz Udruge Mi Hrvati priopćenjem su se obratili Hrvatskom nogometnom savezu.

Traže da se izjasne podržavaju li ih u protestu i da kažu tko i po kojem kriteriju ima pravo kupiti ulaznice koje ulaze u kvotu HNS-a.

"Znači utvrdili smo koje su cijene za one prave navijače i koji će ići i onda smo utvrdili da su to višestruko veće cijene nego što su bile na prošlim svjetskim prvenstvima. Iz tog razloga je FSI, krovna organizacija u Europi navijačka reagirala tako da je izrazila svoj, ajmo reć, bojkot prodaje karata putem FIFINE platforme, na što se udruga Mi Hrvati članica i dio FSI-a isto očitovala", kaže Vedran Pajić.

