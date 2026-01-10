Jedna rečenica pokrenula tornado reakcija: Dizajner ispalio o glumici nevjerojatnu stvar!

Američki modni dizajner Isaac Mizrahi (64) u nedavnom je razgovoru za magazin People govorio o ponovnoj suradnji s glumicom Gwyneth Paltrow (53) na snimanju filma "Marty Supreme".

Tom se prigodom prisjetio i njihovog prvog profesionalnog susreta iz devedesetih godina, uputivši glumici nesvakidašnji kompliment.

Foto: Profimedia

'Gwyneth Paltrow ima najbolju stražnjicu'

Tijekom dodjele nagrada New York Film Critics Circle 6. siječnja, Mizrahi je govorio o razdoblju kada je surađivao sa slavnom glumicom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Dizajnirao sam odjeću za Gwyneth tijekom devedesetih. Sjećam se njezinih dolazaka na probe. Nakon što bi otišla, uvijek sam komentirao kako ima jednu od najnevjerojatnijih figura koje sam vidio. Smatram da ima najbolju stražnjicu u svijetu showbusinessa", izjavio je Mizrahi.

Dizajner je priznao da mu je to prvo palo na pamet kad pomisli na glumicu, ali je potom istaknuo i njezine druge kvalitete. "Osim toga, ona je iznimno duhovita i zaista je briljantna u novom filmu", zaključio je.

Foto: Profimedia

Mizrahi je na ceremoniji uručio nagradu za najbolji scenarij redatelju Joshu Safdieju i koscenaristu Ronaldu Bronsteinu za film "Marty Supreme". U filmu glavnu ulogu ambicioznog igrača stolnog tenisa tumači Timothée Chalamet (30), a glumačku postavu čine i Fran Drescher (68), Odessa A'zion (25) te Kevin O'Leary (71). Mizrahi tumači ulogu PR stručnjaka čiji je klijent lik kojeg glumi Paltrow.

"Na setu se osjećala kreativna energija i bilo je jasno da nastaje nešto posebno. Nakon prvih projekcija, mnogi su me kontaktirali, a komentari su bili iznimno pozitivni, čak su film uspoređivali s najboljim djelima Martina Scorsesea", naglasio je dizajner.

Mizrahi je naglasio kako ga uspjeh filma nije iznenadio. "Od početka sam imao osjećaj da Safdie stvara djelo koje će mu definirati karijeru", rekao je. "Poznajem ga još od djetinjstva – bio je najbolji prijatelj sina moje susjede, a zajedno su 2008. snimali svoje prve amaterske filmove. Oduvijek sam pratio njegov razvoj kao mladog filmaša", objasnio je dizajner.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je francuska glumica, pjevačica i modna ikona pomicala granice i izazivala kontroverze