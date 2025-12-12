FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

SRAMOTNO /

Izvadite novac ispod madraca, razbijte kasice prasice, već sada provjerite kreditnu sposobnost ako ste mislili pratiti Svjetsko prvenstvo.

Sve o Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

Malo je reći da će vas sve papreno koštati. Primjerice, cijene smještaja za prvu utakmicu Hrvatske u Torontu skočile su za 450 posto, a Europska udruga nogometnih navijača pozvala je FIFA-u da odmah obustavi prodaju kontingenta ulaznica. Oni su optužili krovnu nogometnu organizaciju da nameće nerazumljive cijene ulaznica putem njezina novog dinamičkog određivanja cijena. U prijevodu, što je utakmica zanimljivija to će cijena biti veća.

Prema nekim izračunima, navijač koji će pratiti svoju reprezentaciju od grupne faze do finala morat će izdvojiti, u idealnom scenariju, najmanje 7 tisuća dolara za što je gotovo pet puta više od ekvivalentnog troška na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru.