Stigle prve 'ambulante na kotačima', struka negoduje: 'Gdje ćete naći liječnike za ovakve ideje?'

SVE SUPER, ALI... /

Stigle su prve mobilne ambulante - i to njih 17 od ukupno 33. Obilazit će baš svaku županiju. Iako imaju više opreme nego brojne ambulante u Hrvatskoj još se čeka tko će u njima raditi. U Hrvatskoj je malo više od 2000 liječnika obiteljske medicine, 1080 je specijalista. Prosječna dob je 51 godina, a njih čak 876 je starije od 60 godina.

Član Izvršnog odbora Koordinacije liječnika hrvatske obiteljske medicine Leonardo Bressan kaže: 'Ako imate ordinacije diljem Hrvatske, a ima ih 200-300 u kojima nema liječnika ni sestara otkud i iz kojeg bazena ćete vi preuzeti zdravstvene radnike za ovakve ideje?' Ministrica poručuje da će terenci biti drukčije plaćeni. Više pogledajte u prilogu