Postavili smo ključna pitanja Mariju Kovačeviću: Odgovori su sve iznenadili

U šestom kolu Europske lige nogometaši Dinama poraženi su na Maksimiru pred 11.000 gledatelja, izgubivši od Real Betisa 1:3 i upisavši treći uzastopni poraz.

Reporter Net.hr-a Silvijo Maksan postavio je treneru Dinama Mariju Kovačeviću tri pitanja na konferenciji za medije nakon utakmice.

Prvo je pitao što ga je kod Betisa najviše iznenadilo, a zatim što bi promijenio kada bi ponovno mogao odigrati ovu utakmicu. Kovačević je na oba pitanja odgovorio u jednome:

"Čestitam Betisu. Nisu nas ničime iznenadili, znali smo da je riječ o odličnoj momčadi. Dobro smo ušli u utakmicu, ali tih sedam-osam minuta crne rupe… Teško je igrati ovakve europske susrete protiv ovako kvalitetne ekipe."

Nakon toga je uslijedilo pitanje strahuje li nakon novog poraza za Dinamov plasman.

"Početak je bio odličan, a sada su stigli i porazi. Vjerujem da iz ove dvije utakmice možemo izvući maksimum i izboriti drugi krug," poručio je Kovačević.