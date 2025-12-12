Superkompjuter izračunao izglede: Kolike šanse za prolaz imaju Dinamo i Rijeka?
Superkompjuter procjenjuje da Dinamo trenutno ima 63% šanse za prolazak, što je desetak posto manje nego prije dvoboja s Betisom.
Nakon novih europskih ispita, hrvatski klubovi ponovno su pod povećalom, ovaj put zbog analize superkompjutera koji je izračunao njihove izglede za prolazak u nokaut-fazu. Rezultati se, očekivano, razlikuju: dok je Rijeka već jednom nogom u “europskom proljeću”, Dinamo se našao u borbi za opstanak među 24 najbolje momčadi.
Dinamo je u Maksimiru dočekao Real Betis i upisao treći uzastopni poraz u Europskoj ligi (1:3). Nakon uvodnih šest bodova iz dva kola, “Modri” su se našli u nizu koji ih je drastično spustio na tablici, s gol-razlikom 1:10 u posljednje tri utakmice pali su na 25. mjesto, prvo ispod crte prolaza.
Sa sedam bodova, Dinamo dijeli učinak s Ludogorecom i Celticom, no oba konkurenta imaju bolju gol-razliku i trenutačno drže pozicije koje vode u nokaut-fazu. Superkompjuter procjenjuje da Dinamo trenutno ima 63% šanse za prolazak, što je desetak posto manje nego prije dvoboja s Betisom. Računica je jasna:
Jedna pobjeda u zadnja dva kola dovodi do brojke od 89,3% šanse za prolaz.
Dva remija dovode do brojke od samo 38,3% izgleda za prolaz.
Novi kiks mogao bi ga potpuno udaljiti od europskog proljeća.
Dinamo do kraja grupne faze igra protiv FCSB-a u Zagrebu (22. siječnja) te gostuje kod Midtjyllanda tjedan dana kasnije.
Na potpuno suprotnoj strani raspona nalazi se Rijeka, koja je pobjedom protiv Celja napravila ogroman iskorak prema nokaut-fazi Konferencijske lige. S osam osvojenih bodova riječki klub drži 14. mjesto, sigurno unutar Top 24.
Prema projekcijama, Rijeka trenutačno ima čak 99,99% šanse za prolazak u sljedeći krug. A može i više ukoliko svlada Šahtar u Krakovu 18. prosinca, probit će se u borbu za Top 8, što bi joj omogućilo preskakanje jedne nokaut-runde. Superkompjuter u tom slučaju daje 15,9% šanse za takav scenarij, dok su izgledi prije utakmice bili gotovo simboličnih 0,2%.
