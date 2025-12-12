Kulenović bio ljut, McKenna se hvatao za glavu, a Boban u društvu poznatog političara

Kulenović je bio ljut, McKenna i Soldo su se hvatali za glavu, Dinamo je bio tužan! Ovako bi smo u jednoj rečenici opisali situaciju u Dinamovom taboru nakon poraza od Betisa. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, igrači Dinama su otišli podno sjeverne tribine i Bad Blue Boysima se zahvalili na podršci. Boysi su jedini bili na nivou protiv Betisa. Navijali su gromoglasno od prve do zadnje minute. Što se tiče svečane lože, predsjednik Dinama Zvonimir Boban bio je u društvu Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Zagreba, Velimira Zajeca i ostalih.

Nogometaši Dinama su u susretu šestog kola Europske lige na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja poraženi od Real Betisa rezultatom 1-3, čime su upisali treći uzastopni poraz.

Strijelci u četvrtak navečer za Betis iz Seville bili su Sergi Dominguez (31. minuta, autogol), Rodrigo Riquelme (34.) i Antony (38.), dok je jedini gol za Dinamo postigao Niko Galešić u 89. minuti.

Nakon što je u prva tri kola skupio sedam bodova, Dinamo je u sljedeća tri susreta pretrpio tri poraza s ukupnom gol razlikom 1-10, čime je ugrozio svoj plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je sezonu otvorio pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem s Malmoom (1-1). No, uslijedila su tri teška poraza – domaći poraz od Celte (0-3), debakl u Lilleu (0-4) i neugodna domaća utakmica protiv Betisa (1-3).

S druge strane, Betis je u šest kola ostvario četiri pobjede i dva remija, praktički osiguravši nastavak natjecanja, a u preostalim dvama kolima lovit će plasman među osam najboljih momčadi.

Podsjetimo, ekipe koje završe na prvim osam pozicijama idu izravno u osminu finala, dok klubovi od devetog do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze (16-ina finala), dok preostalih 12 momčadi ispada iz natjecanja.

