Legenda o Dinamu! Teško je prihvatiti njegove riječi: 'Betis je došao na jedan jači trening'

Nakon Dinamovog poraza od Betisa (1-3) u 6. kolu Europske lige u četvrtak na stadionu Maksimir, poznati nogometni trener Dražen Besek nudi oštru, ali realnu analizu Dinamovog poraza. Besek je secirao nemoć Plavih protiv španjolskog prvoligaša, istaknuvši da je rezultat logična posljedica goleme razlike u kvaliteti i trenutne faze u kojoj se Dinamo nalazi.

'Betis je došao na jedan jači trening'

Na pitanje je li Dinamo skoro pa pao "bez ispaljenog metka", Besek nudi nijansiran odgovor. Iako mu u razgovoru priznajemo da bi takva konstatacija bila točna da nije bilo utješnog Galušičevog pogotka u samoj završnici utakmice, on ističe da se u prvih dvadesetak minuta vidjela želja. No, to je bilo sve...

"Možemo reći da Dinamo nije ispalio metak, ali Dinamo je prvih dvadesetak minuta pokušavao. Međutim, samo se čekalo da Betis dođe u prednost", objašnjava Besek.

"Jednostavno treba prihvatiti činjenicu da je Betis razina više. Oni su prisilili Dinamo na grešku, došao je taj nesretni autogol i utakmica je bila završena. Nakon toga, bilo je samo pitanje s kojim će rezultatom završiti", dodao je Besek.

Besek je brutalno iskreno sažeo dojam koji je španjolska momčad ostavila.

"Oni su došli na jedan jači trening. To je teško prihvatiti, ali činjenica je takva."

Velika razlika u SHNL-u i La Ligi

Razlika između La Lige i SHNL-a, prema njegovim riječima, vidljiva je u temeljnim nogometnim postulatima.

"Tempo, zahtjevnost duela, reakcija, druga lopta... Možemo nabrajati puno stvari koje Dinamo u ovom trenutku jednostavno nema na toj razini", zaključuje Besek, dodajući da se "Modri" trenutačno ne mogu nositi s momčadima iz liga petice.

Mnogi su nakon utakmice upirali prstom u taktiku i odabir igrača trenera Marija Kovačevića, no Besek smatra da je to promašena tema. Prema njemu, ishod bi bio isti bez obzira tko je istrčao na travnjak.

'Dinamo treba standardizirati momčad'

"Odabir igrača je nebitan u ovoj utakmici. Svaki igrač je dao svoj maksimum u datom trenutku, ali Betis je o svemu odlučivao", rezolutan je Besek. On vjeruje da je stručni stožer već bio mislima okrenut prema onome što slijedi, a to je domaće prvenstvo koje je u ovom trenutku apsolutni prioritet.

Cijela jesen Dinama, kako je opisuje, prolazi u znaku lutanja.

"Dinamo je u nekakvom traženju i teško je očekivati da se onda suprotstavi ovakvim momčadima. Prije svega, mislim da treba standardizirati momčad. Hoće li se to dogoditi na proljeće, vidjet ćemo."

Veći pritisak u Koprivnici nego protiv Betisa

Iako poraz u Europi boli, Besek je uvjeren da neće ostaviti dublje psihološke posljedice na momčad. Fokus se munjevito prebacuje na domaće izazove, a prvi sljedeći je gostovanje kod Slaven Belupa u nedjelju. Paradoksalno, tvrdi Besek, pritisak na igrače u toj će utakmici biti neusporedivo veći.

"Veći pritisak za Dinamo je utakmica u Koprivnici nego što je bila ova danas. Ovo se zaboravlja, igrači će se regenerirati, prvenstveno psihički", analizira Besek.

"U hrvatskoj ligi, oni su igrači Dinama i tu nema opravdanja. Situacija je usporediva s velikim ekipama u ligama petice. Igrači moraju biti svjesni za koga i za što igraju."

Poraz od Betisa tako služi kao bolan podsjetnik na realnost. Dinamo je trenutačno momčad u tranziciji, čiji je primarni cilj posložiti redove i ponovno uspostaviti dominaciju u HNL-u. Europski snovi, barem oni protiv elita iz Liga petice, morat će pričekati neka stabilnija vremena.

