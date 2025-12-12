FREEMAIL
REAKCIJA VELIKANA /

Postavili smo Manuelu Pellegriniju pitanje o 'nemoćnom Dinamu': Evo što nam je rekao

Postavili smo Manuelu Pellegriniju pitanje o 'nemoćnom Dinamu': Evo što nam je rekao
Foto: Matija Habljak/pixsell

Manuel Pellegrini odgovorio je na pitanje o Dinamovoj nemoći u napadu i defanzivnoj igri protiv Betisa

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
12.12.2025.
5:03
Matija Habljak/pixsell
Nakon što je njegova momčad pretrpjela nekoliko poraza od Barcelone 3-5 u posljednjem kolu La Lige, ugledni trener Betisa Manuel Pellegrini je u četvrtak u Zagrebu, u 6. kolu Europske lige,  isprao gorak okus. Iako je Dinamo u prvih 15-ak minuta imao blagu inicijativu, ostatak utakmice pripao je gostima. Španjolska momčad je lako ostvarila pobjedu u Maksimiru, a s posjedom od gotovo 60% vremena jasno je dominirala.

"Odigrali smo kompletnu utakmicu, dobro smo kontrolirali igru i pritiskali u prvom dijelu, zabivši tri gola koja su napravila veliku razliku. U drugom poluvremenu smo usporili ritam i primili gol, ali imali smo još nekoliko prilika za povećanje vodstva“, rekao je Pellegrini na početku konferencije za novinare.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr. 

Na naše pitanje je li ga Dinamo iznenadio svojom defenzivnom igrom i nemoći u napadu, odgovorio je:

"Ne mogu reći da sam bio iznenađen, jer smo ih dobro pritisnuli. Zato je Dinamo bio nemoćan u napadu i branio se, jer smo ih mi na to natjerali. Prvih desetak minuta bilo je izjednačeno, a potom smo podigli ritam i preuzeli kontrolu. Dinamo je opasna momčad ako im dozvoliš da igraju, a mi to nismo dopustili večeras". 

Na pitanje da usporedi ovaj Dinamo s onim iz 2024. godine, Pellegrini je izjavio:

"Ne bih ih uspoređivao, to su bile dvije potpuno različite situacije. Sada smo u puno boljem psihološkom stanju, iako je tada Dinamo bio bolji i zasluženo prošao dalje.“

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo primio tri gola u prvom poluvremenu i prijeti mu nova katastrofa

DinamoBetisEuropska LigaManuel Pellegrini
Postavili smo Manuelu Pellegriniju pitanje o 'nemoćnom Dinamu': Evo što nam je rekao