Postavili smo Manuelu Pellegriniju pitanje o 'nemoćnom Dinamu': Evo što nam je rekao

Nakon što je njegova momčad pretrpjela nekoliko poraza od Barcelone 3-5 u posljednjem kolu La Lige, ugledni trener Betisa Manuel Pellegrini je u četvrtak u Zagrebu, u 6. kolu Europske lige, isprao gorak okus. Iako je Dinamo u prvih 15-ak minuta imao blagu inicijativu, ostatak utakmice pripao je gostima. Španjolska momčad je lako ostvarila pobjedu u Maksimiru, a s posjedom od gotovo 60% vremena jasno je dominirala.

"Odigrali smo kompletnu utakmicu, dobro smo kontrolirali igru i pritiskali u prvom dijelu, zabivši tri gola koja su napravila veliku razliku. U drugom poluvremenu smo usporili ritam i primili gol, ali imali smo još nekoliko prilika za povećanje vodstva“, rekao je Pellegrini na početku konferencije za novinare.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Na naše pitanje je li ga Dinamo iznenadio svojom defenzivnom igrom i nemoći u napadu, odgovorio je:

"Ne mogu reći da sam bio iznenađen, jer smo ih dobro pritisnuli. Zato je Dinamo bio nemoćan u napadu i branio se, jer smo ih mi na to natjerali. Prvih desetak minuta bilo je izjednačeno, a potom smo podigli ritam i preuzeli kontrolu. Dinamo je opasna momčad ako im dozvoliš da igraju, a mi to nismo dopustili večeras".

Na pitanje da usporedi ovaj Dinamo s onim iz 2024. godine, Pellegrini je izjavio:

"Ne bih ih uspoređivao, to su bile dvije potpuno različite situacije. Sada smo u puno boljem psihološkom stanju, iako je tada Dinamo bio bolji i zasluženo prošao dalje.“

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo primio tri gola u prvom poluvremenu i prijeti mu nova katastrofa