Postavili smo Kovačeviću tri ključna pitanja: 'Tih sedam, osam minuta crne rupe...'

U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu.

Reporter Net.hr-a Silvijo Maksan poistavio je treneru Dinama Mariju Kovačeviću tri pitanja na konferenciji za medije poslije utakmice.

Prvo pitanje bilo je u čemu ga je Betis najviše iznenadio i što bi promijenio da može opet igrati ovu utakmicu. Kovačević je odgovorio:

"Čestitam Betisu. Nisu nas ničime iznenadili, znali smo da je to odlična momčad. Ušli smo dobro u utakmicu, ali tih sedam, osam minuta crne rupe... Teško je igrati ovakve europske utakmice protiv takve ekipe."

Nakon toga je Kovačević upitan strahuje li nakon ovog poraza za plasman.

"Početak je bio odličan, a sad su došli i porazi. Vjerujem da iz ove dvije utakmice može izvući maksimum i plasirati se u drugi krug", odgovorio je Kovačević.

Na kraju je odgovorio na pitanje je,li ga momčad Betisa nečime iznenadila.

"Ma, nije, rekao sam već. Znali smo što rade, da dobro igraju te trokute, ali prvi gol smo si dali sami i nakon toga je teško. Vjerovali smo u drugom poluvremenu, mislim da je bilo bolje. Dali smo gol, možda smo mogli još koji", zaključio je Kovačević.

