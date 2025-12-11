Stručnjak sve objasnio: 'Vidjeli smo to i danas. Kovačević? Treba nam ta objektivnost'

Dinamo je u četvrtak doživio novi, treći uzastopni. teški poraz u Europskoj ligi. Betis je projurio Maksimirom i s 3:1 svladao Plave, a utakmicu je za Net.hr prokomentirao poznati hrvatski nogometni stručnjak, bivši igrač i trener Dinama, Nikola Jurčević.

Nakon što je u prva tri kola u Europskoj ligi osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri "pljuske", domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.

Betis je do pobjede u Zagrebu stigao uvelike zahvaljujući sjajnih sedam minuta u prvom poluvremenu, od 31: do 38., u kojima su zabili sva tri svoja gola, dok je utješni gol za Dinamo zabio Niko Galešić u 89. minuti.

"Težak poraz, pogotovo je to u prvom poluvremenu izgledalo kao da bi se mogla dogoditi katastrofa. Na kraju je ipak u nekom dojmu taj jedan gol počasni postignut, pa taj poraz ne zvuči tako visoko. No, evidentno je da nas je možda malo zavarala ona pobjeda protiv Fenerbahčea i da su utakmice sa Lilleom, Celtom, pa i danas Betisom, pokazale da su ove ekipe iz 'liga petica' ipak jedan svijet za sebe i puno kvalitetnije od Dinama", rekao je Jurčević i dodao:

"Jednostavno, to je razlika u klasi. Vidjeli smo to i danas. Da se ne vraćamo više na Celtu i na Lille, otprilike je to copy-paste tih utakmica. Vidimo da su ti igrači jednostavno tehnički izvanredni, hitri i brži. Jednostavno, to je jedna druga igračka dimenzija."

'Taj gol je okrenuo priču'

Na pitanje u čemu je Dinamo najviše pogriješio protiv Betisa Jurčević je dao sljedeći odgovor:

"Dinamo je pokušao igrati od početka sa svim igračima iza lopte, kompaktno i do gola je to i funkcioniralo tako da Betis nije nešto previše napravio prema naprijed. Dinamo također s druge strane nije nešto napravio, ali taj je bio rezultat i situacija koja je Dinamu odgovarala s tih 0:0. Međutim, sa stalnim posjedom lopte Betis je umarao Dinamove igrače, čekali su svoju priliku da dođu do prvog gola i taj prvi gol okrenuo je kompletno priču ove utakmice. Utakmice u kojima igraš s ovako jakim protivnikom moraš duže držati nulu ili eventualno zabiti taj neki gol da bi se onda mogao nadati pozitivnom rezultatu. Međutim, to se nije ostvarilo."

Navijači Dinama su jako nezadovoljni trenerom Marijem Kovačevićem nakon ovog novog teškog poraza u Europi i traže njegovu smjenu, a Jurčević smatra da treba realno sagledati situaciju.

"Ne bih to mogao na taj način komentirati. Jednostavno, treba nam ta jedna objektivnost da shvatimo da je to jedna druga nogometna dimenzija ti klubovi koji dolaze iz najbogatijih liga. I dalje mislim da je Dinamo u Hrvatskoj najkvalitetniji. Isto tako mislim da za ovu razinu protiv klubova iz 'Liga petica' teško može parirati ostalima", poručio je.

