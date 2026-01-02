Razoran potres pogodio Meksiko: Pogledajte zastrašujuću snimku kako se ljulja poznati spomenik

Snažan potres magnitude 6,5 pogodio je u petak južni Meksiko, oštetivši ceste i bolnice te nakratko prekinuvši prvu konferenciju za novinare predsjednice Claudie Sheinbaum u novoj godini.

Lokalni mediji izvijestili su da je 67-godišnji muškarac poginuo silazeći niz stepenice u Mexico Cityju pokušavajući evakuirati svoju stambenu zgradu.

Sheinbaum, koja je nedugo nakon potresa nastavila je s konferencijom za novinare, rekla je da je razgovarala s guvernerkom Guerrera Evelyn Salgado, koja joj je rekla da nije prijavljena ozbiljna materijalna šteta šteta.

Liječnik José Raymundo Díaz Taboada živi u blicini Acapulca, rekao je da je čuo snažnu tutnjavu i da su svi psi susjeda počeli lajati.

"U tom trenutku se na mom mobitelu oglasilo upozorenje seizmologa, a onda je podrhtavanje počelo biti snažno i čula se jaka buke", posvjedočio je, a objavio je Euronews.

Spremio ruksak zbog mogućih naknadnih potresa

Rekao je da je podrhtavanje bilo slabije nego u nekim prethodnim potresima te da je pripremio ruksak s osnovnim potrepštinama kako bi bio spreman za polazak dok se naknadni potresi nastavljaju.

Rekao je da nije uspio dobiti neke prijatelje koji žive uz Costa Chicu jugoistočno od Acapulca jer komunikacija nije bila u prekidu.

Videozapisi podijeljeni na internetu prikazuju Anđela neovisnosti, zlatnog anđela na vrhu 45 metara visokog stupa u kružnom toku na jednoj od najprometnijih avenija glavnog grada, kako se njiše dok je trajao potres.

Seizmički alarm natjerao je mnoštvo na evakuaciju na ulice, mnogi su nosili ručnike ili pidžame i smirivali uznemirene kućne ljubimce.

Potres magnitude 6,5 pogodio je područje blizu pacifičke obale u saveznoj državi Guerrero na dubini od 35 km, prema Američkom geološkom zavodu. Epicentar je bio oko 290 kilometara od glavnog grada.

Zabilježili 420 naknadnih potresa

Do podneva, meksička seizmološka služba registrirala je 420 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio magnitude 4,7.

Vlasti su izvijestile o klizištima na autocestama, curenju plina i šteti na kućama, javnim zgradama i bolnicama diljem države Guerrero. Nije bilo neposrednih izvješća o ljudima koji su stradali u potresu.

Today's magnitude 6.5 earthquake in Mexico occurred along the active subduction zone along that country's west coast. The city of Acapulco (population near 1M) experienced shaking that was strong but not of a level that is generally damaging.

U jugozapadnoj državi nalaze se Acapulco i druga odmarališta na plaži, koja su glavna atrakcija za turiste. Acapulco, najveći grad u državi, još se uvijek oporavlja od uragana 5. kategorije koji je opustošio područje 2023. godine.

Potres je također donio dramu predsjednici Sheinbaum na dnevnoj konferenciji za novinare.

Video captures another building shaking in Mexico City during the M6.5 earthquake that hit Guerrero earlier.

Sheinbaum je govorila u Nacionalnoj palači u Mexico Cityju kada su se oglasili alarmi za potres. Primijetila je da se tlo treslo pod njom prije nego što se mirno evakuirala zajedno s novinarima. Ubrzo nakon toga nastavila je konferenciju za novinare.

The Angel of Independence in Mexico City swings during the magnitude 6.5 earthquake, centered in San Marcos, Guerrero, at 7:58 a.m. local time on January 2, 2026.

The earthquake was felt intensely in the capital, with no serious damage.



The earthquake was felt intensely in the capital, with no serious damage.pic.twitter.com/O634VqhBTF — Massimo (@Rainmaker1973) January 2, 2026

U Mexico Cityju, videozapisi podijeljeni na internetu prikazivali su pukotine u kućama, visoke zgrade koje se tresu i semafor koji se zabija u cestu ispod njega. Vlasti nisu odmah izvijestile o većoj šteti.

🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



The control tower at Acapulco Airport after the M6.5 earthquake that hit Guerrero, Mexico today...

Meksička zrakoplovna uprava izjavila je da su međunarodne zračne luke Mexico Cityja i Acapulca pretrpjele manju štetu, ali da to nije utjecalo na operacije.