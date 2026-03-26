UMJETNIČKO DJELO

Svi su gledali u Hamiltona i njegov Ferrari vrijedan više od 4 milijuna dolara

Svi su gledali u Hamiltona i njegov Ferrari vrijedan više od 4 milijuna dolara
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Hamilton je došao na legendarnu Daikoku Parking u Yokohami u famoznom Ferrariju F40 ​

26.3.2026.
8:45
Sportski.net
U Japanu se za vikend održava treća utrka sezone u Formuli 1. Višestruki šampion Lewis Hamilton opet je privukao pažnju na sebe kada je u Yokohamu stigao u svome automobilu iz snova. 

Hamilton je došao na legendarnu Daikoku Parking u Yokohami u famoznom Ferrariju F40 koji vrijedi 4 milijuna funti. Riječ je o automobilu koji je Hamilton opisao kao umjetničko djelo. Lewis je prošle godine prodao svoju kolekciju automobila vrijednu 13 milijuna funti, a s tim novcima htio je kupovati umjetnička djela te ovaj Ferrari F40. 

 

 

F40 je kultni Ferrarijev auto, a smatra se ponajboljim superautomobilom ikada napravljenim. F40 u prosječnom stanju vrijedi preko 3 milijuna dolara, a u siječnju ove godine model sa samo 737 prijeđenih kilometara prodan je za šest i pol milijuna dolara. 

Foto: Emerson Santos/imago stock&people/Profimedia

Postoji nekoliko razloga zašto je tako vrijedan. Bio je to posljednji automobil koji je Enzo Ferrari osobno nadgledao i odobrio prije svoje smrti. Nema servo upravljač, nema servo kočnice niti elektroničke sustave za pomoć vozaču - samo twin-turbo V8 i ručni mjenjač s mogućnošću promjene brzina.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
