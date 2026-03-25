Najveći playboy Formule 1: Senna ga je udario šakom, sada prodaje luksuzne vile

U svijetu Formule 1, prepunom snova i nadljudske predanosti, Irac Eddie Irvine bio je rijedak primjer pragmatičara. Svjestan da možda nije najtalentiraniji vozač svoje generacije, bez problema je prihvatio dobro plaćenu ulogu "broja dva" pored Michaela Schumachera u Ferrariju

Irvineova karijera u Formuli 1 počela je praskom. Na svojoj debitantskoj utrci za momčad Jordan na Velikoj nagradi Japana 1993. godine ne samo da je osvojio bod, već je uspio razbjesniti najveću zvijezdu sporta, Ayrtona Sennu. Irvine se, naime, tijekom utrke vratio u isti krug s vodećim Sennom, što je legendarni Brazilac doživio kao drskost. Sukob se nastavio nakon utrke, kada je Senna potražio Irvinea u garaži i udario ga šakom, incidentom koji je odmah zacementirao Irvineov status buntovnika.

Nadimak "Irv the Swerve" zaradio je zbog svog agresivnog i ponekad nepredvidivog stila vožnje, koji mu je na početku sezone 1994. priskrbio zabranu nastupa na tri utrke nakon što je izazvao sudar četiriju bolida.

Svađa sa Sennom i prilika za naslov

Prelazak u Ferrari 1996. godine donio mu je ulogu momčadskog kolege velikom Michaelu Schumacheru. Njihov je odnos bio složen i često napet. Irvine nikada nije skrivao što misli, pa je tako jednom prilikom izjavio da Schumacher ima "čudan oblik glave jer je Nijemac". Ipak, s vremenom se razvilo međusobno poštovanje. "Biti Schumacherov kolega bilo je nevjerojatno jer sam radio s, po mom mišljenju, najvećim vozačem svih vremena", priznao je Irvine godinama kasnije.

Njegov trenutak karijere stigao je 1999. godine. Nakon što je Schumacher slomio nogu na Silverstoneu, Irvine je postao prvi vozač Ferrarija. Pobijedio je u četiri utrke te sezone i u posljednju utrku ušao kao vodeći u prvenstvu. Naslov mu je na kraju izmaknuo za samo dva boda u korist Mike Häkkinena, no njegovi su napori donijeli Ferrariju prvi konstruktorski naslov nakon 16 godina. Karijeru je završio u Jaguaru, gdje je usprkos slabijem bolidu uspio doći do dva pobjednička postolja prije povlačenja 2002. godine.

Bio je u vezi s modelima, a helikopter je dva puta izgubio

Dok su se mnogi vozači mučili nakon završetka karijere, Irvine je samo nastavio tamo gdje je stao. Bio je multimilijunaš i prije ulaska u Formulu 1 zahvaljujući pametnim ulaganjima u nekretnine. Nakon utrka, u potpunosti se posvetio biznisu i izgradio pravo carstvo. Njegova tvrtka Casa Ischia gradi i prodaje luksuzne vile u Miamiju i na Bahamima vrijedne desetke milijuna dolara. Prema nekim procjenama, njegovo bogatstvo dosezalo je i do 160 milijuna funti.

Život izvan staze bio mu je jednako uzbudljiv, obilježen imidžem playboya, vezama sa slavnim ljepoticama poput Pamele Anderson i Kate Moss te brojnim kontroverzama. Godine 2014. osuđen je na šest mjeseci zatvora u Italiji nakon tučnjave u noćnom klubu u Milanu, iako kaznu nikada nije odslužio. Njegov ležeran pristup luksuzu najbolje ilustrira priča o helikopteru koji je prodao nakon što ga je dvaput "izgubio", jer je jednostavno zaboravio gdje ga je parkirao.

