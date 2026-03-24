Najbolji vozač današnjice prelazi kod najvećeg rivala? F1 insajder otkriva nove detalje

Dok sezona Formule 1 tek hvata zalet, sve više pažnje privlače nagađanja o budućnosti četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena. Najnovije tvrdnje dolaze od bivšeg vozača i analitičara Jolyon Palmera, koji vjeruje da su razgovori između Nizozemca i Mercedesa samo pitanje vremena.

Verstappen trenutačno prolazi kroz neobičan početak sezone. Njegov Red Bull muči se s pouzdanošću bolida, što se odrazilo i na rezultate, nalazi se tek na osmom mjestu poretka vozača s osam bodova. S druge strane, Mercedes je otvorio sezonu u velikom stilu, pobjedama u Australiji i Kini, uz dodatni trijumf u sprint utrci.

Iako je Verstappen već ranije potvrdio vjernost Red Bullu, s ugovorom koji traje do 2028. godine, priče o mogućem prelasku ponovno su se zahuktale. Palmer smatra da je situacija sada bitno drugačija.

„Razgovor će se dogoditi. Možda smo to govorili i prošle godine, ali Red Bull ove sezone neće osvojiti naslov“, rekao je Palmer, podsjetivši kako je sličnu prognozu dao i ranije i bio u pravu.

Prema njegovim riječima, Verstappen nije vozač koji će se zadovoljiti prosječnim rezultatima. „On nije ovdje da završava osmi u kvalifikacijama ili da se ne bori za postolje. Tražit će način da sjedne u bolid koji pobjeđuje“, istaknuo je.

Upravo tu Palmer vidi priliku za Mercedes i njegovog šefa Toto Wolffa. Dodaje kako bi svaka prilika za dovođenje vozača Verstappenova kalibra bila nešto što se ne smije ignorirati, pogotovo dok konkurencija polako hvata priključak.

Podsjetio je i na napetosti iz prošle sezone, kada su glasine o dolasku Verstappena uzburkale odnose unutar Mercedesa. Tada je George Russell javno reagirao na spekulacije da bi mogao izgubiti mjesto u momčadi, što je dodatno podiglo tenzije u paddocku.

