FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
moglo bi odjeknuti /

Najbolji vozač današnjice prelazi kod najvećeg rivala? F1 insajder otkriva nove detalje
Foto: DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

24.3.2026.
16:49
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Dok sezona Formule 1 tek hvata zalet, sve više pažnje privlače nagađanja o budućnosti četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena. Najnovije tvrdnje dolaze od bivšeg vozača i analitičara Jolyon Palmera, koji vjeruje da su razgovori između Nizozemca i Mercedesa samo pitanje vremena.

Verstappen trenutačno prolazi kroz neobičan početak sezone. Njegov Red Bull muči se s pouzdanošću bolida, što se odrazilo i na rezultate, nalazi se tek na osmom mjestu poretka vozača s osam bodova. S druge strane, Mercedes je otvorio sezonu u velikom stilu, pobjedama u Australiji i Kini, uz dodatni trijumf u sprint utrci.

Iako je Verstappen već ranije potvrdio vjernost Red Bullu, s ugovorom koji traje do 2028. godine, priče o mogućem prelasku ponovno su se zahuktale. Palmer smatra da je situacija sada bitno drugačija.

„Razgovor će se dogoditi. Možda smo to govorili i prošle godine, ali Red Bull ove sezone neće osvojiti naslov“, rekao je Palmer, podsjetivši kako je sličnu prognozu dao i ranije i bio u pravu.

Prema njegovim riječima, Verstappen nije vozač koji će se zadovoljiti prosječnim rezultatima. „On nije ovdje da završava osmi u kvalifikacijama ili da se ne bori za postolje. Tražit će način da sjedne u bolid koji pobjeđuje“, istaknuo je.

Upravo tu Palmer vidi priliku za Mercedes i njegovog šefa Toto Wolffa. Dodaje kako bi svaka prilika za dovođenje vozača Verstappenova kalibra bila nešto što se ne smije ignorirati, pogotovo dok konkurencija polako hvata priključak.

Podsjetio je i na napetosti iz prošle sezone, kada su glasine o dolasku Verstappena uzburkale odnose unutar Mercedesa. Tada je George Russell javno reagirao na spekulacije da bi mogao izgubiti mjesto u momčadi, što je dodatno podiglo tenzije u paddocku.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
