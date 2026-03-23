vrijedi za sve

Aston Martin zbog pravila mijenja postavu uoči VN Japana: Umjesto Alonsa u bolid sjeda Amerikanac

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Razlog nije ozljeda niti tehnički problem, već pravilo koje momčadi moraju ispuniti tijekom sezone.

23.3.2026.
Formula 1 donosi prvo iznenađenje sezone već na početku trkaćeg tjedna u Japanu. Vozač Aston Martina, Fernando Alonso, neće sudjelovati u prvom slobodnom treningu na legendarnoj stazi Suzuka.

Razlog nije ozljeda niti tehnički problem, već pravilo koje momčadi moraju ispuniti tijekom sezone. Prema sportskim propisima, svaka ekipa dužna je dati priliku mladim vozačima, odnosno “rookiejima”, u najmanje četiri trening sesije, po dvije za svaki bolid.

Aston Martin je tako odlučio iskoristiti tu priliku već sada, pa će Alonsa u prvoj sesiji zamijeniti američki vozač Jak Crawford. Za njega ovo neće biti premijera, već treći nastup u FP1 sesiji za ovu momčad, nakon što je već vozio u Meksiku i Abu Dhabiju prošle godine.

Mladi vozač ne skriva uzbuđenje zbog nove prilike, posebno jer se radi o jednoj od najzahtjevnijih i najlegendarnijih staza u kalendaru. Suzuka će mu poslužiti kao nova prilika za dokazivanje i dodatno približavanje snu o stalnom mjestu u Formuli 1.

Iako je riječ o planiranoj odluci, Alonso će tako postati prvi vozač ove sezone koji propušta dio programa tijekom jednog Grand Prix vikenda

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
