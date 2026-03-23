Aston Martin zbog pravila mijenja postavu uoči VN Japana: Umjesto Alonsa u bolid sjeda Amerikanac

Formula 1 donosi prvo iznenađenje sezone već na početku trkaćeg tjedna u Japanu. Vozač Aston Martina, Fernando Alonso, neće sudjelovati u prvom slobodnom treningu na legendarnoj stazi Suzuka.

Razlog nije ozljeda niti tehnički problem, već pravilo koje momčadi moraju ispuniti tijekom sezone. Prema sportskim propisima, svaka ekipa dužna je dati priliku mladim vozačima, odnosno “rookiejima”, u najmanje četiri trening sesije, po dvije za svaki bolid.

Aston Martin je tako odlučio iskoristiti tu priliku već sada, pa će Alonsa u prvoj sesiji zamijeniti američki vozač Jak Crawford. Za njega ovo neće biti premijera, već treći nastup u FP1 sesiji za ovu momčad, nakon što je već vozio u Meksiku i Abu Dhabiju prošle godine.

Mladi vozač ne skriva uzbuđenje zbog nove prilike, posebno jer se radi o jednoj od najzahtjevnijih i najlegendarnijih staza u kalendaru. Suzuka će mu poslužiti kao nova prilika za dokazivanje i dodatno približavanje snu o stalnom mjestu u Formuli 1.

Iako je riječ o planiranoj odluci, Alonso će tako postati prvi vozač ove sezone koji propušta dio programa tijekom jednog Grand Prix vikenda

