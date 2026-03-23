Internet gori zbog novog izgleda bolida F1 momčadi: Je li ovo najljepša livreja sezone?
Formula 1 ponovno je uzburkala strasti među navijačima, a u središtu pažnje našla se momčad Racing Bulls koja je predstavila posebnu livreju za Veliku nagradu Japana. Fotografije novog izgleda bolida brzo su preplavile društvene mreže, a reakcije fanova stižu sa svih strana svijeta.
Sve je predstavljeno tijekom spektakla u Tokiju, gdje je momčad otkrila dizajn inspiriran japanskom tradicijom. Livreja kombinira bijelu podlogu s crvenim detaljima, a dodatnu posebnost daje umjetnički pečat japanskog kaligrafa Bisena Aoyagija, čime je bolid dobio jedinstven i prepoznatljiv identitet.
Navijači su vrlo brzo dali svoj sud i to gotovo jednoglasno. Na Redditu i platformi X nizali su se komentari oduševljenja, a mnogi su ovu verziju nazvali jednom od najljepših u posljednjih nekoliko godina. Posebno su istaknuli kako Racing Bulls redovito pogađa s posebnim izdanjima, ali da je ovo možda i njihov najbolji pokušaj dosad.
Neki su otišli i korak dalje te predložili da momčad zadrži ovu livreju do kraja sezone, što dovoljno govori koliko je dizajn pogodio ukus publike.
Velika nagrada Japana vozi se od 27. do 29. ožujka na stazi Suzuka, a prijenos F1 vikenda gledajte putem RTL-a i platforme VOYO. Racing Bulls uoči utrke drži šesto mjesto u poretku konstruktora. Momčad je dosad osvojila 12 bodova, pri čemu je veći dio donio Liam Lawson, dok se solidno predstavio i mladi Arvid Lindblad.
Hoće li ova atraktivna livreja donijeti i dodatni poticaj na stazi, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno kako su navijače već osvojili.
