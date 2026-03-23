Internet gori zbog novog izgleda bolida F1 momčadi: Je li ovo najljepša livreja sezone?

Formula 1 ponovno je uzburkala strasti među navijačima, a u središtu pažnje našla se momčad Racing Bulls koja je predstavila posebnu livreju za Veliku nagradu Japana. Fotografije novog izgleda bolida brzo su preplavile društvene mreže, a reakcije fanova stižu sa svih strana svijeta.

Sve je predstavljeno tijekom spektakla u Tokiju, gdje je momčad otkrila dizajn inspiriran japanskom tradicijom. Livreja kombinira bijelu podlogu s crvenim detaljima, a dodatnu posebnost daje umjetnički pečat japanskog kaligrafa Bisena Aoyagija, čime je bolid dobio jedinstven i prepoznatljiv identitet.

Navijači su vrlo brzo dali svoj sud i to gotovo jednoglasno. Na Redditu i platformi X nizali su se komentari oduševljenja, a mnogi su ovu verziju nazvali jednom od najljepših u posljednjih nekoliko godina. Posebno su istaknuli kako Racing Bulls redovito pogađa s posebnim izdanjima, ali da je ovo možda i njihov najbolji pokušaj dosad.

Neki su otišli i korak dalje te predložili da momčad zadrži ovu livreju do kraja sezone, što dovoljno govori koliko je dizajn pogodio ukus publike.

A glimpse of the Racing Bulls special livery that they will use in Suuzka

Velika nagrada Japana vozi se od 27. do 29. ožujka na stazi Suzuka, a prijenos F1 vikenda gledajte putem RTL-a i platforme VOYO. Racing Bulls uoči utrke drži šesto mjesto u poretku konstruktora. Momčad je dosad osvojila 12 bodova, pri čemu je veći dio donio Liam Lawson, dok se solidno predstavio i mladi Arvid Lindblad.

Hoće li ova atraktivna livreja donijeti i dodatni poticaj na stazi, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno kako su navijače već osvojili.

